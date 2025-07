Aún no ha sido presentado pero el iPhone 17 ya se puede reservar en Chile

Una empresa importadora ya permite que usuarios reserven el nuevo teléfono de Apple, cuyo lanzamiento se espera ocurra a finales del tercer trimestre de 2025.

Compartir

Hay rumores varios, imágenes que adelantan su diseño, pero oficialmente no existe nada. Sin embargo en Chile el nuevo iPhone 17 ya está a la venta. Al menos para su reserva.

Si nos basamos en los que dicta la tradición de años anteriores, el nuevo smartphone de Apple alista su estreno en sociedad recién en septiembre próximo. Esto es su presentación pública, donde se da cuenta de sus varias novedades con respecto al modelo predecesor.

Ocurrido lo anterior, se pone a la venta en mercados considerados claves y ya un mes después –aproximadamente– arriba a tierras nacionales. Al menos así ha venido ocurriendo en los últimos años. Pero a más de dos meses de que únicamente se presente, una empresa en Chile ya lo está ofreciendo.

“El iPhone 17 ha llegado y somos los primeros en el país en tenerlo para preventa”, dicen en sus redes sociales la tienda importadora GSM Pro. Contactados por The Clinic, señalan que fue a mediados de junio cuando activaron la campaña de preventa.

Según explican, “al cancelar la preventa con nosotros, nuestros clientes aseguran un lugar preferencial en la lista de espera, lo que les garantiza ser uno de los primeros en Chile en recibir el iPhone de su elección. Es importante que conozcan que este pago inicial reserva la unidad, y el monto restante se debe cancelar una vez tengamos la confirmación del precio final del producto que adquirió el cliente”.

Asimismo, la empresa, con 12 años de trayectoria, aclaró que no manejan detalles sobre diseños, modelos ni especificaciones técnicas. “Es importante ser transparentes: actualmente no contamos con información anticipada que no sea pública. Toda la información presente en nuestras preventas se basa en rumores y filtraciones (…). Las características finales de los equipos solo se confirman oficialmente durante el evento de presentación de la marca”, señalaron.

– ¿Qué fecha estiman recibirán los clientes los equipos?

– Respecto a la fecha estimada de recepción de los equipos, lo más probable es que los clientes los reciban en una fecha muy cercana al lanzamiento oficial de Apple. Queremos ser lo más precisos posible con esta información, por lo que la fecha exacta se confirmará directamente a los clientes que hayan asegurado su puesto en la lista de espera, una vez que Apple realice su anuncio oficial y tengamos la confirmación de la logística de distribución. Esto nos permite garantizar la mayor exactitud posible.

Qué se sabe del iPhone 17

Según diversos rumores, el nuevo teléfono de Apple llegaría en cuatro modelos: el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Los diseños que tendrían la nueva familia de iPhone 17.

Entre los mayores cambios que traería esta familia, como se observa, es el módulo de cámara que en los modelos Pro permitirá aprovechar mucho más sus telefoto y con lentes de 48MP. Con ello pelearía de mejor manera a otros zoom de la competencia que consiguen resultados impresionantes.

La batería es otro apartado que recibiría una mejora, la que pasaría aser de 5000 mAh y que le aportaría mayor autonomía no sólo por su capacidad, sino también por mejoras a nivel de software. La isla dinámica en el frontal, sería más delgada en lo que se cree es un paso previo a que el Face ID quede detrás de pantalla sin necesidad de generar el negro actual.

El diseño de los terminales sumaría nuevas aleaciones de aluminio para el iPhone 17 y iPhone 17 Air, mientras que algo similar para el titanio en el 17 Pro y 17 Pro Max.

Los supuestos colores que tendrían los nuevos iPhone 17.

Sí, el iPhone 17 Air sería la gran novedad del año: un teléfono ultradelgado que seguiría la misma línea que marcó Samsung hace unos meses con su Galaxy S25 Edge. No está del todo claro de dónde nace esta necesidad, pero los fabricantes parecen tener sus razones para apostar por smartphones cada vez más finos.

Los precios hasta ahora se desconocen, pero se habla que partiría la versión estándar en los 899 dólares. Eso sí, hay dudas con respecto al tema de aranceles que empuja la actual administración de Donald Trump y que podría modificar bruscamente los precios fuera de Estados Unidos.

En Chile, la tienda GSM Pro permite la reserva pagando –vía transferencia– $190.229. El monto crece si se hace con tarjeta.