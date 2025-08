Estas 12 plataformas de inversión podrían ser una estafa financiera: CMF publica listado de sitios no regulados que podrían ser un fraude

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó sobre 12 plataformas de inversión que no están reguladas en Chile. El organismo llama al público a informarse sobre estas y así prevenir posibles estafas.

Hoy martes 5 de agosto la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer una serie de plataformas de inversión que no están reguladas en Chile. No están registradas en la CMF y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados en la Ley Fintec N°21.521.

Esto conlleva que la CMF no puede fiscalizarlas o sancionarlas. Por esto, la entidad llama a las personas a que, antes de realizar una inversión, se preocupen por informarse respecto a los productos y las empresas con las que están considerando invertir, para así evitar estafas.

Este es el listado de las plataformas no reguladas

Koddpa (//koddpa.com)

(//koddpa.com) GROKR Exchange (https://grokrlssc.com/)

(https://grokrlssc.com/) HCTX (https://hctxuk.com/)

(https://hctxuk.com/) INVERTEO (https://inverteo.com/)

(https://inverteo.com/) Crypto (https://crypto-current15.com/opera)

(https://crypto-current15.com/opera) Dmm.bond (dmm.bond)

(dmm.bond) Iyovia (https://iyovia.com/)

(https://iyovia.com/) VenturyFX (https://venturyfx.com/es/)

(https://venturyfx.com/es/) Mod Mount Ltd (https://www.modmountltd.com/es)

(https://www.modmountltd.com/es) TradeEU GLOBAL (//www.tradeeuglobal.net/es)

(//www.tradeeuglobal.net/es) Eronto (https://www.eronto.io/)

(https://www.eronto.io/) BAM NPV (https://play.google.com/store/apps/details?id=bamnpv.gg)

Mediante el siguiente sitio web de la CMF se puede verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros está siendo debidamente fiscalizada: Alerta de Fraudes

Recomendaciones de la CMF para prevenir posibles estafas:

-Dirigirse al sitio web de la CMF para confirmar si la empresa está registrada, si está siendo supervisada y quiénes son los responsables de su administración.

-Utilizar los buscadores de Internet para verificar si es que existen reclamos o comentarios negativos de la entidad.