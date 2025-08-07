Kast sale al paso tras “desmentido” de Jara y recuerda que en su programa de primarias propuso nacionalizar el litio y el cobre

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió al paso de los dichos de la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, quien descartó que la nacionalización del litio y el cobre formen parte de su programa.

Ambos participaron ayer del conversatorio presidencial “El Futuro de la Minería en Chile”, instancia en que Kast insistió en que las “fantasías de nacionalización” del cobre generaban incertidumbre, aludiendo indirectamente a Jara. “Hay una discusión de algunos sectores de nacionalizar. Veamos lo que fue la discusión de las primarias, se hablaba de la nacionalización del cobre. Eso es ir para atrás”, señaló.

En respuesta, Jara expresó durante el foro que “aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta, porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel”.

Más tarde, la carta presidencial de Republicanos, a través de su cuenta de X, reparó en que “la candidata oficialista salió a ‘negar’ haber propuesto nacionalizar el cobre y el litio en las primarias. El problema es que su programa afirma literalmente que nacionalizará el cobre y el litio”.

La publicación iba acompañado de un pantallazo del programa que presentó la otrora ministra del Trabajo ante el Servicio Electoral (Servel), al inscribir sus primarias, en el que plantea, entre otras cosas, que “promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú”.