“Busca emular los efectos de drogas tradicionales”: ¿Qué es la bromometcatinona, la sustancia ilícita que acaba de ser incautada por primera vez en Chile?

La PDI detuvo en el Aeropuerto a una mujer chilena que viajaba desde Madrid a Santiago, portando más de seis kilos de drogas sintéticas, entre ellas una sustancia nueva en el país: 3-Bromometcatinona. De acuerdo a la investigación, la droga iba a ser distribuida en distintos puntos de la Región Metropolitana, principalmente en fiestas masivas y conciertos. "De por sí tiene sus efectos en muy bajas concentraciones, lo que la hace sumamente peligrosa, además de que no existen estudios de los efectos a largo plazo", explicó el jefe de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq), comisario Gonzalo Santander.

Una mujer chilena que viajaba desde Madrid a Santiago fue detenida por personal de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, portando más de seis kilos de drogas sintéticas, entre ellas entre ellas una sustancia por primera vez incautada en nuestro país: 3-Bromometcatinona.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones, la mujer detenida, quien no contaba con antecedentes, llevaba adosados a su cuerpo 2.983,3 gramos de MDMA y 3.323,2 gramos de 3-Bromometcatinona. La droga incautada fue avaluada en 350 millones de pesos.

“Al momento de realizar la entrevista se realizó una revisión de sus pertenencias personales donde se pudo identificar oculto en sus ropas una faja de confección artesanal que contenía una sustancia color ocre, que sometida a la correspondiente prueba de campo arrojó coloración positiva para la presencia de MDMA”, declaró al respecto el subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto.

“La mujer fue trasladada hasta dependencias de la brigada del aeropuerto, lugar donde se revisó su maleta, y se pudo percatar que tenía un doble fondo que ocultaba una droga conocida como Bromometcatinona, la cual nunca había sido incautada en el país”, continuó.

El jefe de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto también detalló que “la investigación determinó que estas sustancias ilícitas iban a ser comercializadas en diferentes sectores de la Región Metropolitana, principalmente en fiestas masivas como también en conciertos, toda vez que son drogas de síntesis utilizadas en estos eventos”.

En tanto el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, comentó que esta droga “en Chile no había sido vista, lo traía una mujer chilena proveniente desde Europa”.

“Gracias a labores de inteligencia, la PDI logró la incautación de esta droga y esta mujer se encuentra en prisión preventiva. Seguiremos investigando las distintas aristas que pueda traer esta investigación”, agregó.

El comisario Gonzalo Santander, jefe de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq), entregó más detalles sobre esta sustancia ilícita incautada por primera vez en territorio nacional.

“La Bromometcatinona corresponde a una droga de diseño que busca emular los efectos de drogas tradicionales, como el MDMA (éxtasis) y la cocaína. De por sí tiene sus efectos en muy bajas concentraciones, lo que la hace sumamente peligrosa, además de que no existen estudios de los efectos a largo plazo”, explicó.

En la misma línea, indicó que “se consume de vía oral principalmente, también puede ser esnifada. Provoca exaltación, efectos eufóricos y busca aumentar la capacidad de contacto entre otras personas, similar al éxtasis”.

Más allá de aquellos detalles, el comisario Santander comentó que “estamos constantemente monitoreando lo que pasa en otros lugares, porque todas estas sustancias circulan hace muchos años en Europa, a medida que pasan los años se van expandiendo y van apareciendo en otros continentes”.