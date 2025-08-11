Bodeguero vendía Macbooks y iPhones a precio de cargadores: la millonaria estafa que golpeó a la distribuidora de Apple en Chile

El grupo ITEM, dueño de la empresa Quintec -uno de los distribuidores de Apple en Chile y también de las tiendas MacOnline- dio a conocer una millonaria estafa que involucra a un colaborador que despachaba productos de un precio alto -como computadores Mac o IPhone- a valores inferiores, para posteriormente enviar los paquetes a los clientes.

Compartir

El grupo ITEM, dueño de la empresa Quintec -uno de los distribuidores de Apple en Chile y también de las tiendas MacOnline- reveló una millonaria estafa, sobre la cual apuntó a un trabajador que ejercía un cargo de administrativo logístico en su centro de distribución en Pudahuel.

De acuerdo a lo que señala Diario Financiero (DF), el modus operandi consistía en que el colaborador despachaba productos de un precio alto, pero antes los rotulaba con etiquetas de artículos de un precio inferior, para posteriormente enviar los paquetes a los clientes.

Así lo señaló la firma en una querella criminal, en la cual explicó que, tras detectar una “desviación” en la salida de productos, se realizó un análisis de las cámaras del centro de distribución, donde se reveló la actuación del operario, al cual la compañía lo acusó de administración desleal, indica DF.

Los detalles de la estafa a distribuidor de Apple y Mac

En la acción judicial, la compañía indicó que, en junio pasado, una trabajadora retiró un equipo notebook desde la mezanine del cuarto piso del centro de distribución, que fue depositado en el elevador y luego retirado por el querellado, quien se dirigió al sector de packing para efectuar el pesaje y etiquetado, asociándolo al número R012443826, que corresponde a un cargador.

La compañía señaló que “posteriormente, efectuando funciones que no son propias de su cargo de jefe de turno y que no se enmarcan dentro los procedimientos establecidos, hizo entrega del producto de forma personal al colaborador (…) del área de Transporte de Guías y Productos, para que fuera despachado a destino”, dijo la empresa.

De este modo, el acusado logró que se enviaran una serie de productos a clientes que están identificados. Entre ellos, figura un MacBook Pro, valorado en $2.949.000, que fue despachado al domicilio del comprador, que realizó un pago por un cargador de $6.990.

Lo mismo ocurrió con varios IPhone 16 Pro, que fueron despachados con etiquetas con rotulados que corresponden a productos con valores mucho más baratos.

“El querellado, actuando fuer a de sus competencias y excediendo sus funciones, desempeñando de manera desleal y haciendo uso abusivo de las facultades de administración, teniendo la obligación de salvaguardarlo, defraudó a ITEM”, declaró la empresa respecto de los productos de Mac y Apple que fueron vendidos a un precio inferior.