La querella de Santiago contra encapuchados que atacaron con palos y bombas molotov a rector del INBA: “Un intento claro y deliberado de atentar contra su vida”

La Municipalidad de Santiago presentó una querella por los graves incidentes ocurridos en el INBA, donde un grupo de encapuchados lanzó bombas molotov y agredió al rector. Los hechos se produjeron durante el recreo del 31 de julio y derivaron en enfrentamientos con Carabineros.

La Municipalidad de Santiago presentó, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella contra las personas que resulten responsables de distintos desórdenes al interior del Instituto Nacional Barros Arana (INBA). Incluyendo graves agresiones en contra del rector del establecimiento.

Según se explica en la querella a la que tuvo acceso The Clinic, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas del 31 de julio durante el primer recreo. En donde un grupo de al menos 20 estudiantes encapuchados ingresó a uno de los baños del INBA. El grupo comenzó a lanzar bombas molotov y otros objetos contundentes a los funcionarios de Carabineros que estaban. También cortaron el tránsito frente al establecimiento.

“En este escenario, aunque el personal del colegio intentó persuadir a los estudiantes para que regresaran pacíficamente a sus patios, estos hicieron caso omiso. Manteniendo una conducta desafiante y desordenada que incrementó la tensión y el riesgo de daños”, sostiene la querella.

La agresión al rector del INBA

Junto con los desórdenes, en la querella también se detalla una agresión sufrida por el rector del INBA, Gonzalo Saavedra Henríquez. En el documento se explica que “fue objeto de una agresión directa e injustificada. Ya que fue insultado vernalmente y atacado con piedras, palos y bombas molotov dirigidas hacia su persona. En un intento claro y deliberado de atentar contra su vida”.

“Además, un grupo ampliado de encapuchados intensificó la agresión, lanzando múltiples objetos incendiarios y elementos contundentes, e incluso intentando golpearlo con una cañería de PVC, elemento que habitualmente utilizan grupos de barras bravas para causar daño físico”, agrega el documento.

En ese sentido, la Municipalidad de Santiago añadió que “gracias a la intervención inmediata y decidida de docentes y funcionarios, se logró dispersar a los agresores y prevenir daños mayores. Cabe destacar que, para ese momento, el establecimiento ya había informado al personal sobre el despacho de estudiantes por calle San Pablo, efectuado a las 10:46 horas, con el fin de coordinar una salida ordenada y segura bajo la supervisión conjunta con Carabineros”.

Las amenazas que realizó un estudiante

En la querella también se explica que un estudiante de Cuarto Año Medio amenazó y agredió físicamente a varias trabajadoras del INBA, “situación que demandó la pronta intervención de otros funcionarias para contener el conflicto y evitar una escalada mayor. Como consecuencia directa de esta agresión, las funcionarias afectadas sufrieron un impacto emocional severo que requirió su traslado en ambulancias a la ACHS para recibir atención médica especializada“.

Según el balance realizado por las autoridades, los daños provocados al establecimiento fueron avaluados en $3.500.000, donde se incluye la destrucción de pintura mural, daños significativos en baños, rotura de basureros y una reja de estacionamiento de funcionarios.