Quién es Andrés Music, el gerente general de El Teniente que ganaba más de $40 millones y fue desvinculado de Codelco tras la tragedia

Este lunes, Codelco emitió un comunicado en el que informó que la presidencia ejecutiva y Andrés Music acordaron el término de las funciones de este último a partir de mañana. El ingeniero civil en minas se desempeñaba como gerente general de la División El Teniente desde 2019.

Este lunes, la presidencia ejecutiva de Codelco y Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, acordaron en término de las funciones de este último en la estatal a partir de mañana, según reportó la cuprífera a través de un comunicado. Su desvinculación ocurre tras el fatal derrumbe del 31 de julio, que provocó el fallecimiento de seis trabajadores.

En el escrito, la compañía detalla que “esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual”.

Junto con ello, recalcan que la salida de Music, “bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre -de acuerdo con sus propias palabras- ‘por lo mejor para la compañía y la familia Codelco'”.

Codelco también informó que la presidencia ejecutiva designó como gerente general interino a Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente, con el objetivo prioritario de “restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división”.

Cabe consignar que Claudio Sougarret es hermano de André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y quien lideró en 2010 el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José.

Andrés Music es ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile, y el año 2010 se integró a Codelco, llegando por primera vez a El Teniente como especialista en Perforación y Tronadura, para luego ocupar los cargos de gerente de cambio, jefe de unidad, superintendente y finalmente como gerente de Minas, rol que alcanzó a desempeñar por dos años, periodo en que superó todas las metas comprometidas.

Posteriormente, en 2019, fue designado gerente general de la División Ministro Hales, para luego regresar a El Teniente en el máximo cargo en reemplazo de Nicolás Rivera, puesto que ostentó hasta hoy.

De acuerdo a un reporte de remuneraciones de gerentes y otros ejecutivos publicado por Codelco, con cifras actualizadas al 8 de agosto de este año, Music recibía una remuneración líquida de $490.692.152 al año, es decir, más de $40 millones al mes.

Un elevado salario

En una carta publicada hace unos días por El Mercurio, el economista Paul Fontaine se refirió a los sueldos de los principales ejecutivos de Codelco en los últimos veinte años.

Sobre esto, mencionó que “lo que ha sucedido es que con la ‘justificación’ de atraer talento y ser competitivos se han ido subiendo los sueldos de los ejecutivos hasta igualar con la media de sus pares internacionales. Esto ha llevado a varios sueldos de más de $50 millones mensuales”.

“Me parece que el enfoque está equivocado, dado que los niveles alcanzados distan significativamente del mercado nacional, especialmente en áreas que no requieren conocimientos específicos de minería como recursos humanos, auditoría, finanzas, etcétera. También se debe considerar los costos de vida de los distintos países y los niveles generales de sueldos”, acotó el experto.

Y dice que, tomando en cuenta esos factores, “los sueldos de Codelco no deberían superar los de empresas del IPSA o de las grandes empresas chilenas. En consecuencia, Codelco no solo está capturado por los trabajadores sindicalizados, sino que también por sus principales ejecutivos”.