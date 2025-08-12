JetSmart deberá pagar millonaria multa por vender vuelo que no existía a pasajera que quedó varada más de diez horas en aeropuerto de Arica

La aerolínea JetSmart vendió un pasaje de Arica a Santiago que no existía. Luego de una espera de 10 horas, la empresa le ofreció a su clienta un pasaje para dos días después. La Corte de Apelaciones de Arica condenó a la aerolínea a una multa de 300 UTM y una indemnización a la afectada de $1.098.503.

Una insólita situación vivió una clienta de la aerolínea JetSmart al llegar al aeropuerto para volar desde Arica a Santiago: el vuelo que había comprado no existía.

Estuvo varada 10 horas en el Aeropuerto de Chacalluta a la espera de poder tomar otro vuelo, pero la única respuesta que recibió de la aerolínea fue vía telefónica, con un mensaje automático que le ofrecía un pasaje para dos días después. Según declara el fallo, la espera se dio en un contexto en que el aeropuerto estaba en proceso de construcción, por lo que la mujer no pudo tener accesos a servicios básicos como alimentación.

El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2002. Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Arica condenó a la línea aérea a pagar una multa de 300 UTM, $20.594.100 pesos, y una indemnización de $1.098.503 por concepto de daño emergente y moral a la clienta perjudicada.

El fallo: “A sabiendas vendió un servicio inexistente”

La resolución de la Corte estipula que la empresa hizo esperar “a lo menos diez horas” a la clienta en un aeropuerto que, en ese entonces, esta siendo reconstruido y no “contaba con las comodidades mínimas para esa espera” por lo que la afectada estuvo durante la noche y la madrugada, “sin acceso a alimentación, ni asistencia del personal de la empresa denunciada”. Este hecho “afectó la propia seguridad de la denunciante”.

El fallo establece que el incumplimiento de JetSmart “consistió en vender pasajes aéreos del tramo Arica-Santiago en el vuelo JA 495, que nunca estuvo programado para que el aeropuerto de Chacalluta recibiera el abordaje de pasajeros”. Además, estipula que la aerolínea “a sabiendas vendió un servicio inexistente” y que “no hay incumplimiento más grave que ofrecer un servicio que se sabe con antelación que no se otorgará”.