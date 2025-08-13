La dura derrota judicial de Unimarc contra Walmart: corte rechazó demanda por competencia desleal en comercial protagonizado por el “Tío Emilio”

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó demanda de Unimarc en contra de Walmart por competencia desleal en una campaña publicitaria difundida entre septiembre y octubre de 2019.

El pasado lunes 11 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda interpuesta por SMU S.A. (cadena de supermercados Unimarc) en contra de Walmart Chile SA (compañía dueña de Líder) por competencia desleal en la campaña publicitaria “Total + Bajo”.

La demanda se presentó por primera vez en 2020, cuando SMU S.A. acusó que la campaña y la exhibición de la frase “#1 Elegido como el supermercado más económico” dentro de ella era competencia desleal. Lo anterior porque la publicidad –con amplia difusión en redes sociales– comparaba boletas de diferentes supermercados que permitía comprobar que Líder arrojaba el total más bajo.

Sin embargo, la defensa de Walmart argumentó que el objetivo de dicha campaña “no ha sido otro que publicitar e informar a los clientes, de un modo que está permitido por el ordenamiento jurídico”.

A pesar de los alegatos, el 19° Juzgado Civil de Santiago ordenó que se detenga la exhibición de la campaña publicitaria por cualquier medio, borrar el contenido relacionado a ella y no la vuelvan a emitir. No se prohibió utilizar la frase “#1 Elegido como el supermercado más económico”, pero si la usan, deben retirarla de la campaña publicitaria en la que sale.

Sin embargo, ambas compañías decidieron recurrir a la Corte de Apelaciones. Dicho tribunal resolvió revocar la sentencia y rechazar la demanda interpuesta en contra de Walmart porque la campaña publicitaria “no es constitutiva de un ilícito de competencia desleal (…) no existe una ‘desviación de clientela'”.

Además dictó que “si no existe tal efecto, menos puede haber lugar a conductas ilícitas que se hubieran desplegado para ese fin. En este caso, a lo más, lo que podría existir es un comportamiento antitético, contrario a las ‘buenas costumbres’ para posicionarse en el mercado y hasta formas de publicidad que pudieran juzgarse engañosas, incorrecciones que no alcanzan a erigirse en conductas que el derecho obligue a reprimir por esta vía”.

Fuentes cercanas a Unimarc afirman que van a apelar el fallo ante la Corte Suprema.