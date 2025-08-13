Mark Cutifani, el exCEO de Anglo American que dirigirá la investigación sobre la tragedia en El Teniente que impactó a Codelco

El ingeniero australiano, anunciado por Codelco para dirigir la investigación, tiene más de 48 años de experiencia en el rubro de la minería. Nueve de ellos, fue como CEO de Anglo American. Su labor será dar con las causas y lecciones del accidente ocurrido el 31 de julio en la mina El Teniente

A casi dos semanas de la tragedia en la División El Teniente que remeció al país y provocó la muerte de seis mineros, Codelco anunció al encargado de presidir la investigación para esclarecer las causas del derrumbe: el exCEO de Anglo American, Mark Cutifani (67).

El ingeniero en minas australiano creció rodeado de acero y carbón. Nació en Wollongong, Australia, una ciudad minera. Tiene más de 48 años de experiencia en el rubro y ha dirigido operaciones en 20 países.

“Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, plenamente consciente del profundo impacto que ha tenido el accidente del 31 de julio y de la urgente necesidad de identificar con claridad sus causas. Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de todos quienes trabajan en ella”, prometió Cutifani.

La investigación se hará en conjunto con un grupo de expertos, cuyos miembros serán definidos por Cutifani junto al directorio de Codelco. Estará compuesto por cinco especialistas chilenos e internacionales. El comité deberá evaluar los factores que pudieron influir en la tragedia, y proponer medidas para evitar que suceda algo similar nuevamente.

CEO de Anglo American

Mark Cutifani fue CEO de Anglo American durante nueve años. En ese cargo, logró una reducción de 87% en incidentes graves y duplicó la productividad laboral. Además, redujo en 40% los costos unitarios reales, alcanzando retornos anuales para los accionistas de un 22% promedio.

Posterior a eso, se desempeñó como CEO de AngloGold Ashanti, donde logró que los incidentes en las minas con mayor profundidad del mundo se redujeran en un 70%

La empresa minera aseguró que Cutifani “reúne credenciales excepcionales para liderar esta evaluación, por su experiencia global, su liderazgo en seguridad y su capacidad para impulsar transformaciones profundas”.

Sus reconocimientos