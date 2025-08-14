Alcalde Sichel vuelve a disparar contra eventos en el Estadio Nacional tras partido de la U: “Muchos vecinos ya no quieren más”

El alcalde de Ñuñoa llamó al Gobierno a tomar medidas para mitigar los efectos de los eventos en el Estadio Nacional, luego de que ayer vecinos expresarán sus molestias por el lanzamiento de fuegos artificiales en el partido por la Copa Sudamericana. Sichel afirmó que "se llena de eventos que generan muchos costos y no generan ningún ingreso".

El triunfo de la Universidad de Chile ayer en el Estadio Nacional en el partido de Copa Sudamericana dejó una linda sensación para los hinchas azules, pero una nueva amarga experiencia para los vecinos del coloso de Ñuñoa. Durante el encuentro, el lanzamiento de fuegos artificiales y la expansión de comercio ilegal generó molestias, lo que fue advertido por el alcalde Sebastián Sichel.

Tras el evento, el jefe comunal manifestó el malestar de Ñuñoa con los eventos no regulados en el estadio. La autoridad reclamó que “se tiene que acabar la lógica de arriendo del Estadio Nacional para espectáculos, sin que el Estado ponga un peso en mitigar su impacto en el entorno”. El alcalde había expresado su inquietud con la realización de eventos en el Parque Estadio Nacional previamente, pero principalmente sobre conciertos. Ahora, disparó contra todo tipo de eventos.

Sichel expresó “el Estadio Nacional tiene algo maravilloso, es el principal recinto deportivo de Chile. Pero tenemos que hacer las cosas bien, y se han hecho muy mal“.

En primer lugar, reclamó que aún quedan resoluciones desde los Juegos Panamericanos. En cuanto a eventos, remarcó que “se llena de eventos que generan muchos costos para los vecinos de Ñuñoa y no generan ningún ingreso para poder apalear los daños que se provocan”.

Finalmente, reclamó que “ha habido una especie de mano ancha o de falta de control del orden que provoca comercio ilegal, estacionamiento ilegal, que provoca ruidos molestos y que no está bien regulado”.

Las acciones de Ñuñoa para combatir los inconvenientes que generan los eventos en el estadio

Previamente, el alcalde Sichel no había manifestado mayores inquietudes con partidos de la U en el Estadio Nacional. El jefe comunal solo se había referido a los problemas con los estacionadores ilegales en días de fútbol, lo cual se ha buscado combatir con parquímetros municipales en zonas aledañas.

Ahora, para enfrentar los eventos masivos, la autoridad comunal afirma que han solicitado al Gobierno, como administrador del recinto, que regularice su uso.

El comportamiento de hinchas de la U alteró a vecinos del Estadio Nacional. Foto: Agencia UNO.

Sichel solicitó que “todo lo que gana por arriendo se reinvierta en la comuna y en el municipio. De manera de mejorar la infraestructura del estadio para beneficio de quienes van y los vecinos que están alrededor”.

Además, demandó que “se haga cumplir la ley. Algo tan básico: que se impida al comercio ilegal, que se proteja a los vecinos y que se regulen los ruidos que genera. Queremos un estadio al servicio de Chile y los ñuñoínos, pero que funcione bien y no que hagamos las cosas desordenadas“.

El alcalde concluyó emplazando al Ejecutivo, remarcando que “muchos vecinos ya no quieren más con lo que está pasando en el estadio, pero ahora depende del gobierno, del Ministerio del Deporte, de hacer las cosas bien. No todo puede hacerse siempre de maneras complejas, se pueden hacer bien las cosas para que todos disfrutemos de esa maravilla llamado Estadio Nacional”.