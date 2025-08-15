Con inédito cover a Aretha Franklin: revelan la versión final del comercial que Dua Lipa grabó en Chile 

La marca Yves Saint Laurent publicó el spot protagonizado por la cantante británica, en el que aparece en distintos rincones de Santiago, como también en el Desierto de Atacama.

Compartir

Luego de revelar algunas imágenes, este viernes la marca Yves Saint Laurent publicó la versión definitiva del comercial que la cantante británica Dua Lipa grabó en Chile.

Tanto en las redes de la citada marca, como en las de Dua Lipa, se compartió el spot en el que la artista británica aparece en distintos rincones de Santiago, como también en el Desierto de Atacama.

En este recién estrenado comercial, que corresponde al perfume Libre, la intérprete de éxitos como “Don’t Start Now” y “Be the One” se exhibe caminando por lugar como el Paseo Ahumada y el Cajón del Maipo, entre otros.

Junto con ello, en este spot la artista de origen kosovar interpreta un inédito cover de la canción “Think” de la estadounidense Aretha Franklin, tema que originalmente fue lanzado en 1968.

Cabe recordar que en enero de este año, Dua Lipa estuvo una semana en Chile, exclusivamente para grabar las escenas correspondientes a esta campaña publicitaria.

Aquella visita de enero fue la segunda ocasión en la que estuvo en territorio chileno. La primera fue en septiembre de 2022, cuando se presentó en el estadio Bicentenario de La Florida.

La tercera visita de Dua Lipa a Chile

Justamente tras la mencionada visita de enero a Chile, Dua Lipa prometió volver pronto a nuestro país. Y eso se cumplirá, ya que en noviembre regresará para presentarse en el Estadio Nacional.

En el marco de su gira “Radical Optimism Tour”, la cantante británica brindará dos conciertos en el recinto de Ñuñoa, el 11 y 12 de noviembre.