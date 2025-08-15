La crisis mundial de Esprit llega a Chile: dos nuevos cierres a fin de mes engrosarán la lista de tiendas que han bajado sus cortinas

Esprit, que durante décadas se alzó como una de las marcas más exitosas de su rubro en todo el planeta, enfrenta una severa crisis mundial. En 2024 cerró todas sus tiendas en países como Estados Unidos y Alemania, mientras que en nuestro país el número de tiendas cerradas en los últimos meses llegará a once.

La marca Esprit, que fue sinónimo de moda para varias generaciones en todo el planeta, enfrenta una severa crisis mundial, la que también ha dejado sus huellas en Chile.

Y es que a fin de mes, dos tiendas de esta marca de origen estadounidense bajarán sus cortinas, engrosando así la lista de sucursales de esta compañía en Chile que han culminado sus operaciones.

De acuerdo a información de Diario Financiero, las tiendas de Esprit ubicadas en los centros comerciales Parque Arauco y Cenco Mall Temuco cerrarán a fines de agosto.

De dicho modo, el número de tiendas de Esprit cerradas en Chile durante los últimos meses ascenderá a once. Las sucursales que debieron bajar sus cortinas fueron las de Costanera Center, Valdivia, Cenco Rancagua, Mallplaza Trébol de Talcahuano, Portal La Dehesa, Marina Arauco de Viña del Mar, Alto Las Condes, Cenco Florida y Mallplaza Egaña.

Con dicho panorama, las tiendas que seguirán operando en Chile una vez que se concreten los cierres de Parque Arauco y Cenco Mall Temuco, serán las siguientes: Portal Ñuñoa, Providencia, Plaza Los Dominicos, Easton Outlet Mall, La Fábrica Outlet, Montemar, Plaza Reñaca, Puerto Varas y Villarrica.

Cabe consignar que Esprit opera en Chile bajo la franquicia de Manufacturas Interamericanas Group (Maisa), del holding San Nicolás Holding (SN Holding), que es propiedad de la familia Abumohor.

Esprit fue fundada en 1968 en San Francisco, Estados Unidos, por el empresario Douglas Tompkins, quien en 1989 vendió toda su participación en la compañía.

A Chile esta marca llegó a mediados de los 80, mientras que a nivel global vivió su mayor expansión en los 90, conquistando mercados en Asia y Europa.

Sin embargo en los últimos años viene enfrentando una severa crisis global. En 2024 se declaró en quiebra en Estados Unidos y debió cerrar todas sus tiendas. Lo mismo ocurrió en otros países como Alemania.