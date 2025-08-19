Tensión entre la DC por Daniel Jadue marca cierre por la lista oficialista y aparecen renuncias de último minuto al Gobierno para ser candidatos

Que el exalcalde de Recoleta y militante del PC fuese ratificado como candidato a diputado por el distrito 9 levantó las primeras alertas en la Democracia Cristiana (DC). "Cuesta sostener para el PC que van a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, cuando el estándar que nos ponemos a nosotros mismos va bajando", dijo el diputado Eric Aedo, también integrante del comando de Jeannette Jara. Asimismo, hubo renuncias recientes al Gobierno por parte de algunos que ahora figuran como candidatos, a pesar de que el Ministerio del Interior envió un oficio en el que instaba a que los funcionarios del Gobierno que se aventurarían en una elección renunciaran el pasado 15 de julio.

“Una mala señal”. Así describió anoche el diputado Eric Aedo (DC), desde ayer miembro oficial del comando de campaña de Jeannette Jara (PC), la intención del Partido Comunista (PC) de nominar como candidato a diputado al exalcalde de Recoleta y y militante PC, Daniel Jadue.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados concedió una entrevista a CNN Chile mientras los partidos políticos de su pacto parlamentario, “Unidad por Chile” —el oficialismo, menos Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, más la Democracia Cristiana (DC)—, definían los nombres que finalmente quedarían inscritos en la plataforma del Servicio Electoral (Servel), para lo cual tenían plazo hasta las 23:59 horas de ayer.

Entre las definiciones que se estaban dando en la sede del Partido Socialista (PS), donde se congregaron las directivas de la alianza de la “lista grande” del oficialismo, estaba sobre la mesa, justamente, la definición que se tomaría sobre Jadue.

El exjefe comunal desde el año pasado se ha visto envuelto en un proceso judicial por la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte sobre la administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en la cual Jadue es sindicado como imputado por el Ministerio Público de diversos delitos de corrupción, por los que han pedido 18 años de cárcel para el exjefe comunal.

En ese marco, Aedo señaló en el espacio televisivo que había que tener congruencia en el discurso político que se hacía sobre el crimen y la inseguridad.

“Los partidos tenemos que tener una mayor responsabilidad respecto a las personas que llevamos. Eso vale para Chile Vamos, la DC o el PC“, dijo el ahora candidato a la reelección por el distrito 20, en la Región del Biobío.

Aseveró que “lo que transmitimos los partidos cuando inscribimos a personas que tienen una complejidad judicial es una mala señal. Cuesta sostener para el PC que van a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, cuando el estándar que nos ponemos a nosotros mismos va bajando”.

Y concluyó: “La candidatura de Jadue va a ser controversial, va a generar ruido, y el PC va a tener que hacerse cargo“.

Las palabras de Aedo no fueron las únicas. También se pronunció esta mañana el jefe de bancada de la DC en la Cámara, el diputado Héctor Barría, quien disputará la reelección en el distrito 25, en la Región de Los Lagos.

“El estándar en política debe ser mayor a la del ciudadano que no se postula a estos cargos de elección popular”, dijo Barría a The Clinic, sosteniendo que “si bien reconocemos la presunción de inocencia, cuando se trata de representar a la ciudadanía se debe cumplir con un mayor rigor de este tipo de situaciones, ya sea en caso de acusaciones de VIF y en temas por lo que está enfrentando el candidato Jadue”.

“La figura de Jadue genera un detrimento de la imagen de unidad, de transparencia, de buen uso de recursos públicos, y de modernización del Estado que tenemos que ser capaces de proyectar. Más aún cuando tenemos una derecha que busca privatizar el aparato público. Daniel Jadue representa todo lo contrario“, aseveró el parlamentario.

Y cerró: “Cuando una persona está sometida a una investigación de tal naturaleza, haber estado bajo arresto domiciliario, no da las garantías que pide la gente de quienes estamos en ejercicio de un cargo, menos de cuando se es candidato“.

Renuncias del director del Trabajo y de seremi de la Mujer

Otra de las situaciones llamativas, aparte de las nominaciones propias de cada partido, fueron las renuncias que surgieron por parte de funcionarios del Gobierno para asumir el desafío presidencial.

La que más captó la atención fue la de Pablo Zenteno (PC), quien renunció a la Dirección del Trabajo luego de figurar como candidato a diputado por el distrito 4, en la Región de Atacama, donde fue seremi del Trabajo durante la segunda administración de Michelle Bachelet.

Quien también renunció a su cargo en el Gobierno fue Noemi Salinas (Frente Amplio), seremi de la Mujer en la Región de Tarapacá. La militante frenteamplista fue nominada por su partido como candidata a diputada en el distrito 2, la misma región que representaba en el Ministerio de la Mujer.

La situación provocó críticas internas desde el oficialismo de inmediato. Lo anterior porque hubo candidatos que renunciaron previamente a sus cargos en el Ejecutivo, sosteniéndose en el instructivo que emitió el Ministerio del Interior en el cual solicitó que los funcionarios del Gobierno que tuvieran en sus planes una elección parlamentaria, renunciaran al Ejecutivo hasta el 15 de julio.

No obstante, también han surgido explicaciones el caso de Salinas. Conocedores de las negociaciones parlamentarias afirman que su nombre surgió luego de que Romina Ramos, candidata original del Frente Amplio en la zona, desistiera de su nominación. Por lo mismo, advierten que no hubo algún tipo de “precampaña” de ella en su cargo.