Rectora de la UMCE cuestiona proyecto para aumentar puntajes de admisión a carreras de pedagogía: “La vocación no se mide solamente con los puntajes”

Solange Tenorio, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), aborda el proyecto para fortalecer la formación inicial docente. En primera instancia respalda que exista una propuesta formal para enfrentar los problemas de deserción en la docencia. Sin embargo, critica uno de los puntos principales del proyecto, que busca aumentar los puntajes de admisión a la pedagogía. "Si subimos las barreras de entrada vamos a bajar el número de profesores", advierte.

Compartir

En el marco de un complicado momento para la educación nacional, marcado por escenario de altos niveles de deserción en la docencia y los estudios de pedagogía, el Gobierno ingresó en mayo al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la formación inicial docente. Si bien la propuesta no ha presentado mayores avances a nivel legislativo, hay algunos puntos que se han debatido.

La rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Solange Tenorio Eitel, aborda en diálogo con The Clinic los puntos principales que presenta esta iniciativa.

“Siempre hemos manifestado el respaldo al proyecto de ley que modifica la ley 20.129, que tiene que ver justamente con establecer nuevos criterios para el ingreso a las carreras y programas de pedagogía. Y en ese ámbito nosotros advertimos que hay una dificultad que enfrentar. Necesitamos urgentemente legislar para enfrentar este desafío que es un gran déficit docente, que está afectando hoy en día nuestro sistema educativo y que puede tener consecuencias bastante importantes en distintos ámbitos”, afirma.

Una de las principales modificaciones se concentra en aumentar los criterios de acceso a la pedagogía, como subir los puntajes de admisión.

Esta política, ha generado reparos entre especialistas. La rectora de la UMCE sostiene al respecto que “ahí es la contradicción que tenemos. Centrar la problemática solamente en el ingreso a las pedagogías con alza de puntaje es mirar el problema de forma muy segmentada. El debate legislativo ha puesto el foco en ese aumento del puntaje de la PAES como requisito de ingreso, pero no es indicador ni el requisito de excelencia o de éxito para tener un buen profesional en las escuelas”.

Los dardos contra la propuesta de aumentar puntajes para ingresar a estudiar pedagogía

La rectora Tenorio advierte que una política como esta puede ser injusta con estudiantes. En ese sentido, enfatiza que, si bien se debe modificar el reglamento vigente, la propuesta debiese apuntar a fortalecer el acompañamiento a docentes en formación, entre otras cosas.

“Centrar el debate exclusivamente en los puntajes simplifica de manera muy injusta todos los procesos de aseguramiento de la calidad que a lo largo de toda la trayectoria formativa tenemos las instituciones. E incluso de acompañamiento constante a nuestros estudiantes para que logren los perfiles de ingreso y sean profesionales con todas las competencias para integrarse al sistema escolar, el sistema educativo”, enfatiza.

En esa línea, reitera que “ha sido una mirada bastante sesgada de lo que debiese ser el debate de cómo fortalecer la formación docente. Y en eso yo creo que en las distintas universidades que impartimos pedagogía, hemos dado muestras de efectivamente señalar que deben abordarse otras medidas adicionales que son fundamentales para fortalecer la formación docente”.

—¿Hay una contradicción, en un escenario en que hay un déficit de profesores, proponer mayores criterios para ingresar a la pedagogía?

—Por supuesto. Chile necesita más y mejores profesores, y para lograrlo hay que ofrecer oportunidades y condiciones. Aquí la vocación no se mide solamente con los puntajes. Si subimos las barreras de entrada, obviamente vamos a bajar el número de profesores, sobre todo en las condiciones actuales. (…) También sabemos que va a haber un déficit en ciertas disciplinas. Por ejemplo, en las áreas de ciencia, educación parvularia, en algunas regiones también en educación diferencial. Por lo tanto aquí los que se ven perjudicados son los mismos estudiantes del sistema educativo, porque no van a tener profesores especialistas en las áreas.

“Soy de la idea, más que poner pruebas específicas, hay que ver la vocación”

—¿Qué otra se debería evaluar para fortalecer la ley?

—Hay que fortalecer también otras vías de ingreso, por ejemplo, el propedéutico. Fortalecer los programas de atracción a las pedagogías, de talentos pedagógicos, y que vayan acompañados obviamente de recursos y de acciones concretas para que los estudiantes que están interesados desde la etapa escolar puedan recibir formación, orientación vocacional, para integrarse a la carrera de pedagogía sin la necesidad de tener un puntaje indicado como el que se establecería en la ley.

“Pero también como CRUCH, propusimos un plan para fortalecer la formación inicial, que tiene que ver con fortalecer la retención, el desarrollo profesional de los docentes, garantizar un sistema que reconozca el mérito académico, como la vocación pedagógica. (…) O sea, hay una serie de medidas que nosotros ya hemos señalado, por lo menos ocho, que nos comprometimos con el Ministerio de Educación”.

—¿Se podría evaluar una prueba específica para el ingreso a la pedagogía?

—La propuesta que presentó el ministerio efectivamente da más responsabilidad a las mismas instituciones de educación superior para generar sus propios criterios de admisión. Creo que eso es una alternativa buena, que esté efectivamente regulada por un consejo. (…) Tener criterios fijos puede ser un poco complejo, sobre todo en un país tan diverso como el nuestro, que existen realidades sociales y económicas tan distintas. Por lo tanto aquí hay que evaluar otros mecanismos.

Soy de la idea de que, más que poner pruebas específicas, hay que ver la vocación. Hacer un trabajo de orientación vocacional muy importante.