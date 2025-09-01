Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Vuelve la popular fonda del Parque Inés de Suárez a Providencia

    1 de Septiembre de 2025 Por

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio dio el vamos a las celebraciones de Fiestas Patrias y confirmó a los vecinos que la comuna tendrá su propia fonda en el Parque Inés de Suárez Este lunes 1 de septiembre, el municipio de la zona oriente inauguró la temporada de festejos con la presencia de un grupo folklórico y confirmó el regreso de la gran “Fonda Lady Inés”. La venta de entradas ya se encuentra disponible y sus asistentes podrán disfrutar de los siguientes grupos musicales: Moral Distraída, Los Cuatro Cuartos, Volantín, Sonora Malecón, Huasos Quincheros, entre otros.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #18 de septiembre#Entradas#Fiestas Patrias#Fondas#Jaime Bellolio#providencia

    Comentarios

    Más videos