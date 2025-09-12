Prendas de Shein o Temu a precio de boutique: los reclamos que registra el Sernac por marcas chilenas que revenden productos asiáticos sin informar

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que solo cuentan con 17 reclamos sobre el tema. En concreto, las quejas señalan principalmente que empresas se presentan como marcas chilenas -boutiques, de diseño local, entre otras-, pero en realidad revenden productos de plataformas asiáticas como Shein, Temu y AliExpress a precios significativamente más altos.

Desde hace un tiempo a esta parte se han generado discusiones en todo el mundo, además de reclamos, en torno al dropshipping -un método de venta minorista donde la tienda online actúa como intermediaria, sin contar con un inventario propio de los productos-. Así, muchos usuarios se quejan de que están pagando demás prendas importadas que venían de AliExpress, Temu, Shein, entre otros.

En Chile, esta situación no ha pasado desapercibida. En plataformas como TikTok, distintas personas han difundido videos mostrando cómo algunas prendas que vende el retail portan etiquetas de Shein, pero a precios considerablemente más altos. Mientras algunos denuncian que estas tiendas no transparentan el origen de la ropa, otros solo dejan en evidencia la práctica.

Felipe Fernández, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, comenta a este medio que se trata “simplemente de estrategias comerciales, aunque contrarias a la Ley de consumo. Las razones, probablemente, derivan de cuestiones meramente económicas, pero pasan por alto la perspectiva jurídica o, mejor dicho, la protección de los consumidores”.

“Así, el beneficio que obtienen es de corte monetario, pero arriesgan otras cuestiones más intangibles e igual o más importantes para una empresa, como la confianza de los consumidores en la marca, por ejemplo. El asunto es que finalmente pueden perder la clientela frecuente, e incluso arriesgar sanciones (…). Mediante estas acciones, entre otras cosas, se les puede imponer una multa de hasta 1.500 Unidades Tributarias Mensuales”, acota Fernández.

Los reclamos en Chile

Al ser consultados sobre el tema, desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) indicaron a The Clinic que solo cuentan con 17 reclamos sobre el tema. En concreto, las quejas señalan principalmente que empresas se presentan como marcas chilenas -boutiques, de diseño local, entre otras-, pero en realidad revenden productos de plataformas asiáticas como Shein, Temu y AliExpress a precios significativamente más altos.

El Servicio además indicó que los reclamos de los consumidores se pueden agrupar en distintos ámbitos, como publicidad engañosa sobre el origen y calidad. Respecto de este punto en particular, menciona que “las tiendas promocionan sus productos como ‘hechos a mano’, ‘100% cuero’ o de diseño exclusivo, cuando en realidad son productos genéricos de baja calidad”.

“Los consumidores descubren el engaño al recibir productos con etiquetas de Shein, sin etiquetado, o al encontrar los mismos artículos (con las mismas fotos) en plataformas asiáticas a un precio mucho menor”, añade el Sernac.

Por otro lado, en cuando a la calidad del producto, el organismo asegura que “de forma unánime, los clientes reclaman que el producto recibido es de pésima calidad, con materiales distintos a los ofrecidos (telas sintéticas en vez de cuero, lycra en vez de jeans), malas terminaciones y tallas incorrectas”.

Respecto del ocultamiento de información clave, el Sernac advierte que “las empresas no informan que los productos son importados desde China (dropshipping). Los clientes solo se enteran después de la compra al recibir un número de seguimiento internacional. Esto genera retrasos excesivos en la entrega (más de un mes en varios casos) y costos adicionales no informados, como impuestos de aduana”.

Además, el Sernac denuncia que “la gran mayoría de los proveedores no responden los correos ni los llamados de los clientes que intentan solicitar una devolución. Algunas empresas exigen que el cliente pague el envío de la devolución a direcciones en el extranjero -por ejemplo, Estados Unidos-, haciendo inviable el proceso”.

En este aspecto, la institución declara que “solo un caso grande (Falabella.com, actuando como marketplace) ofreció una solución de devolución local, pero solo después de la insistencia del cliente. Empresas como Florentine, Ruta Boreal y Sol & Arena aparecen mencionadas en múltiples ocasiones, lo que sugiere que no son incidentes aislados”.

De acuerdo a Fernández, “no hay un problema si el proveedor declara el origen de los productos que vende, aunque les fije un precio más elevado; si revende productos de marcas asiáticas indicando ello. El conflicto se presenta, precisamente, si es que se lo atribuye y hace creer al consumidor que está comprando un bien de su marca propia, en circunstancias que es de Shein, Temu o Aliexpress. Ahí es donde comenzaría a presentarse un problema de publicidad engañosa”.