Claro reforzó su red móvil en Fiestas Patrias y logró el mejor desempeño de conectividad en celebraciones masivas

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, Claro Chile desplegó un operativo técnico que incluyó carros móviles de conectividad, ampliación de cobertura 4G y habilitación de 5G en fondas y parques de alta convocatoria como La Pampilla, Parque O’Higgins, Parque Padre Hurtado, Estadio Nacional y Sporting Club de Viña del Mar, permitiendo a millones de asistentes mantenerse conectados sin interrupciones pese al récord de tráfico de datos y voz.

Gracias a este despliegue, Claro se consolidó como la compañía con mejor desempeño de conectividad en celebraciones masivas, según indicadores de calidad internos y mediciones de terceras partes. Estos últimos registraron niveles altos de experiencia y latencias prácticamente mínimas, incluso en horas de mayor tráfico.

“En Claro sabemos que las celebraciones masivas son parte de nuestra cultura y por eso quisimos que la conectividad estuviera a la altura. Gracias a los refuerzos implementados, logramos que nuestros clientes disfrutaran de una experiencia digital sin interrupciones, con más velocidad, baja latencia y siempre conectados”, señaló Patricio Olivares, vicepresidente de Tecnología de Claro Chile.

Este despliegue fue posible gracias al plan de modernización de la red móvil de Claro. Actualmente, se encuentra en su fase final, y ha significado un incremento de más del 40% en cobertura nacional. Esto se traduce en más de 1.200 nuevos sitios de conectividad que robustecen la infraestructura y permiten a los clientes disfrutar de servicios de alta demanda. Esto se ve en plataformas de streaming en alta definición, videollamadas y descargas de gran tamaño, con una red más estable, rápida y confiable.

“Este proyecto no solo mejora nuestra infraestructura, sino que también redefine la experiencia de conectividad para nuestros clientes. Queremos asegurar que cada usuario tenga acceso a una red de alta calidad, sin importar si se encuentra en Arica o en Punta Arenas”, agregó Olivares.

Con este hito, Claro no solo acompañó a millones de personas en las Fiestas Patrias con la mejor conectividad del país, sino que además reafirmó el alcance de su red de nueva generación, que la posiciona entre las más modernas y robustas de Chile.