Colegio María Auxiliadora, Liceo Lastarria y el Instituto Nacional lideran ranking de colegios con más denuncias: maltrato a estudiantes concentra el 40%

Después de la pandemia han aumentado las denuncias que realizan los apoderados en la Superintendencia de Educación, a raíz, principalmente, de que los problemas de convivencia entre escolares ha ido en aumento.

Después de la pandemia, con la interrupción de las clases y el cierre de las escuelas por más de un año, una de las áreas más afectadas en la educación fue la convivencia escolar, con un aumento considerable de hechos de violencia y denuncias.

Esto ha quedado reflejado en el aumento de las denuncias que realizan los apoderados ante la Superintendencia de Educación.

Progresivamente con la reapertura de las escuelas comenzaron a haber cada vez más problemas de convivencia. En 2022 se registraron 16.161 denuncias. En 2023 aumentaron a 17.323 y en 2024 ya superaron todo récord, con 19.113.

En 2025, según los datos disponibles hasta junio, van 8.608. Las razones son diversas, y van desde acoso, maltrato de adulto a estudiante a temas administrativos como la ausencia del personal del establecimiento o no renovación de la matrícula del estudiante.

Según Israel Rubilar, experto en datos, “estos datos son relevantes porque permiten dimensionar cómo se está viviendo la convivencia escolar en Chile y cómo ha evolucionado en los últimos años. Entre 2022 y 2024, las quejas ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 18%, pasando de 16.161 a 19.109, y cerca del 73% corresponden al ámbito de convivencia“.

“Dentro de este ámbito, el maltrato a párvulos y estudiantes concentra más del 40% de las acusaciones, y ha crecido especialmente en los casos donde el adulto es el denunciado, que pasaron de 30% a 38% en tres años. Que algunos colegios acumulen muchas más que otros puede deberse a varios factores: el tamaño de la matrícula, una mayor disposición de las familias a denunciar o problemas persistentes en la gestión interna”, agrega Rubilar.

Ranking de los colegios que este año han acumulado más denuncias en la Superintendencia

El año pasado, fue la Escuela Carmen Reveco Núñez la que tuvo más denuncias, acumulando 105. Le siguió el Colegio San Ignacio, con 50; el Liceo José Victorino Lastarria, con 48; el Colegio Nacional, con 44; y el Liceo Instituto Nacional, con 43.

Este año la tendencia entre los emblemáticos se repite, y los diez con más denuncias en la superintendencia son:

Colegio María Auxiliadora – 74 Colegio Santa María de Santiago – 40 Christ School de Pudahuel – 28 Liceo José Victorino Lastarria – 27 Colegio Nacional – 26 Liceo Instituto Nacional – 24 Colegio Bicentenario San Damián de Molokai – 22 Colegio Inmaculada Concepción – 22 Colegio Polivalente San Agustín – 18 Escuela Gabriela Mistral – 17

Las consecuencias de las denuncias en la Superintendencia pueden incluir sanciones administrativas a los colegios, así como multas económicas de hasta 1000 UTM, procesos de fiscalización o una intervención de la entidad para mediar en conflictos o aclarar normativas.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, se pueden iniciar procesos sancionatorios que derivan en estas sanciones y multas.