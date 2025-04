Salud mental, cuerpo y alimentación: una alianza más fuerte de lo que crees 

Compartir

Si llevas tiempo sintiéndote sin energía, estresado o simplemente “apagado”, no estás solo. La salud mental ya no es solo cosa de psiquiatras: lo que comemos, cuánto nos movemos y cómo descansamos tiene un efecto real y potente en cómo nos sentimos día a día. Hoy, la ciencia lo dice sin rodeos: mente y cuerpo están profundamente conectados. Y entender esa conexión puede marcar la diferencia entre arrastrar la semana o vivirla con algo más de equilibrio. Hoy existen medicamentos, como los antidepresivos, antiespasmódicos, y varios más para ayudarte a lograr este balance en tu salud.

En este sentido, el ejercicio juega un papel fundamental. No solo mejora tu cuerpo, sino que también beneficia tu bienestar emocional. Se ha demostrado que el movimiento aumenta la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que actúan como antidepresivos naturales, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la ansiedad. Así, moverse más no solo te hace sentir mejor físicamente, sino también mentalmente.

Además, una dieta equilibrada es clave para mantener ese bienestar. El intestino, lejos de ser solo un órgano digestivo, juega un papel crucial en nuestra salud mental. El llamado “eje intestino-cerebro” ha sido ampliamente estudiado, y se sabe que lo que comemos puede afectar nuestro estado emocional. Alimentos ricos en nutrientes esenciales, como la vitamina C , son fundamentales, no solo para fortalecer el sistema inmune, sino también para apoyar la función cerebral y la producción de neurotransmisores. Esta vitamina, tan comúnmente asociada a la prevención de resfriados, tiene implicaciones clave para la salud mental.

Por otro lado, el estrés crónico puede afectar seriamente nuestra salud física y emocional. En momentos de tensión, el sistema digestivo también sufre, y puede manifestarse a través de dolores abdominales o malestares. Aquí es donde un antiespasmódico puede ser útil para aliviar esos síntomas físicos que surgen debido al estrés. La combinación de buenos hábitos, ejercicio y alimentación balanceada puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida.

Moverse cambia más que el cuerpo: los antidepresivos naturales

Investigadores de la Revista Vitalia analizaron los efectos del ejercicio sobre la salud mental y encontraron algo clave: las personas más activas reportan menos ansiedad, mejor autoestima y mayor claridad sobre quiénes son. En pocas palabras, el ejercicio ayuda a que la cabeza funcione mejor. No se trata de volverse atleta olímpico. Caminar, bailar o hacer yoga algunas veces por semana puede ayudarte a pensar con más claridad, reducir el estrés y dormir mejor. Incluso se ha visto que la actividad física puede influir positivamente en la imagen corporal y la inteligencia emocional.

Además, moverse genera cambios químicos en el cerebro: se activan neurotransmisores que funcionan como antidepresivos naturales, como la dopamina y la serotonina. Y a diferencia de una pastilla, este efecto viene sin receta y con pocos efectos secundarios.

El intestino también siente: puedes cuidarlo con un poco de vitamina C

Sí, tu guata también se estresa. En serio. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto sobre la mesa la relación entre el intestino y el cerebro. Este “eje intestino-cerebro” es una autopista de señales que influye directamente en el estado de ánimo, el estrés y hasta en enfermedades como la depresión. Gran parte de esta conexión tiene que ver con la microbiota intestinal: un conjunto de bacterias buenas que, si se desequilibra, puede afectar no solo tu digestión, sino también tu salud mental. Y aquí es donde la alimentación entra en juego.

Una dieta equilibrada, rica en fibra, frutas, verduras, proteínas y nutrientes esenciales como la vitamina C, puede ayudar a mantener ese equilibrio interno que tanto necesitamos. Este nutriente es conocido por su rol en el sistema inmune, pero también tiene implicancias en el buen funcionamiento del sistema nervioso y en la producción de neurotransmisores.

¿Y el estrés? Mejor si se maneja en movimiento

El estrés crónico altera nuestro sistema inmune, hormonal y nervioso. Estudios de universidades latinoamericanas como la Espíritu Santo de Ecuador han demostrado que altos niveles de estrés afectan el sueño, el apetito, el ánimo y hasta el sistema digestivo. Frente a esto, moverse vuelve a ser clave: ayuda a bajar los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y favorece un descanso más reparador. También se recomienda mantener rutinas estables, practicar técnicas de respiración y, si se presentan molestias digestivas frecuentes, considerar el uso de un antiespasmódico que pueda aliviar los síntomas físicos asociados al estrés.

¿Cuándo se necesitan los antidepresivos?

No todos los casos pueden manejarse solo con cambios de estilo de vida. En personas con depresión moderada o severa, los antidepresivos siguen siendo una herramienta válida. Un metaanálisis publicado en la revista Clínica Contemporánea revisó 21 fármacos y confirmó su efectividad frente al placebo. Sin embargo, también señaló que los beneficios pueden variar según la persona, y que es clave evaluar cada caso con un profesional. La OMS ha sido clara: mejorar la salud mental a nivel global requiere no solo tratamientos médicos y con antidepresivos, sino también cambios en el estilo de vida y un mayor acceso a apoyo comunitario.

¿Entonces, por dónde partir?

No necesitas cambiar todo de golpe. Dormir mejor, moverte más, comer con intención y pedir ayuda cuando sea necesario pueden parecer pasos pequeños, pero hacen una gran diferencia. La salud mental no vive aislada en la cabeza: está en el cuerpo, en lo que comes, en cómo duermes y en cómo vives el día a día. Y en tiempos en que cada vez más personas se sienten agotadas o sobrepasadas, volver a lo básico —moverse, comer bien, descansar— puede ser lo más revolucionario de todo.