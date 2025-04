La denuncia a un histórico sacerdote de 92 años por conductas inadecuadas a menor de edad que remece al Instituto Miguel León Prado de San Miguel

Este miércoles la rectora del Colegio Parroquial de San Miguel escribió un comunicado tras enterarse de que profesores del Instituto Miguel León Prado denunciaron que el sacerdote Enrique Bielza tuvo comportamientos indebidos con una menor de edad. Desde el establecimiento educacional realizaron la denuncia y alejaron al sacerdote de sus funciones con estudiantes.

Este miércoles 16 de abril la rectora del Colegio Parroquial San Miguel, Cynthia Rodríguez, emitió un comunicado para aclarar una noticia que remeció a la comunidad escolar del Instituto Miguel León Prado (IMLP), parte de la Fundación Educacional Chaminade: una denuncia de “conductas inadecuadas” contra el sacerdote Enrique Bielza.

“Estimada comunidad, el día de ayer martes 15 de abril, el rector del IMLP, don Jorge Figueroa León, recibió de parte de profesionales del colegio el relato de que el sacerdote Enrique Bielza, tuvo una conducta inadecuada con una estudiante menor de edad del colegio”, escribió Rodríguez.

El comunicado continúa: “Desde el IMLP se tomó contacto con la familia de la estudiante, se activó el protocolo correspondiente, se ingresó la denuncia y se presentaron los antecedentes al tribunal”.

Bielza es conocido dentro de la comunidad eclesiástica. Tiene 92 años (en la foto celebra sus 90 años) y más de 70 años de sacerdocio.

“P. Enrique se ordenó de sacerdote en el año 1963 a los 30 años de edad; y llega a Chile en el año 1964. Desde su llegada al país ha estado presente como párroco en las Parroquias san Juan Bautista de población Dávila y en la Parroquia San Miguel Arcángel. También ha acompañado como Capellán en el Instituto Linares, y desde el año 2002 ha estado presente como capellán de nuestro colegio. Sin embargo, su dedicación y espíritu de servicio lo han llevado a los colegios hermanos acompañando en distintas actividades que requieran su presencia. 79 al 82 Linares, Párroco en San Juan Bautista 2002 al 2004, y San Miguel 71 al 73, y del 96 al 2001”, escribieron desde el Colegio Parroquial cuando Bielza cumplió 90 años.

“¿Para qué sirvo yo, Enrique? ¿Para qué he servido hasta ahora? Me han cambiado hartas veces de trabajo, de comunidad, de colegio, de parroquia. Parece que no me aguantaban mucho tiempo en la misma pega. Me piden: parcha aquí, parcha allá. Total que hasta que perdí mi nombre. Ya no soy el Padre Enrique, ahora soy el parche curita”, dijo Bielza en un homenaje por sus 60 años de sacerdocio.

Desde el colegio tomaron la decisión de alejarlo de sus funciones tras la denuncia. “La dirección del CPSM reafirma su compromiso irrestricto con los estudiantes y su bienestar como valor fundamental en nuestro quehacer y en la Educación Marianista que nos anima. Por lo anterior, el padre Enrique, se mantendrá alejado de sus funciones con estudiantes en tanto se desarrolle el procedimiento de investigación que corresponde”, escribieron desde el establecimiento educacional.

Y cerraron: “La Fundación Educacional Chaminade y el Colegio Parroquial San Miguel, rechazan categóricamente cualquier tipo de conducta inadecuada, especialmente de algún adulto que afecte a niños niñas y adolescentes, quienes son la razón de ser de la Comunidad Educativa Marianista. Les pido animarnos en la oración, pidiendo al buen Padre Dios y a nuestra Madre María su presencia permanente en nuestras comunidades”.

Mientras que apoderados protestaron con afiches afuera del colegio: “¿Cuántos casos más tienen que haber para que haya una solución real”, “La Fundación Chaminade permite abusos hacia sus estudiantes”, “No dejan pasar a padres, pero sí a los abusadores”.

La postura de los apoderados

The Clinic fue al colegio y habló con apoderados del establecimiento. Uno de ellos aseguró que el caso de Enrique Bielza ya era conocido hace un año. Desde ese entonces, todos los sacerdotes fueron apartados de la congregación a excepción de uno, quién se encarga de las misas. Pero en la parte educativa, solo hacen clases profesores laicos. “Los sacerdotes ya no tienen contacto con los niños y se han alejado de las aulas de clases”, dijo un apoderado.

Un padre de tres hijos -de 4, 6 y 7 años- afirmó que aunque el colegio sea parte de una fundación marianista, de valores cristianos, no deben minimizar el caso y deben actuar de manera correcta. Agrega que Bielza ya había sido acusado anteriormente, y que no se debería exponer, bajo ninguna circunstancia, a los niños a tener relación con personas con estas conductas.

“Esas conductas son de un pedófilo. Estamos consternados. Este tipo de personas no deberían tener contacto con niños”

The Clinic habló con la encargada de comunicaciones quien dijo que no se referirán al tema.

The Clinic además consultó a la Superintendencia de Educación, desde donde respondieron que ingresaron una investigación de oficio al establecimiento para revisar que haya cumplido con los protocolos mínimos exigidos. En los próximos días, de hecho, funcionarios podrían ir al establecimiento a comenzar las diligencias.