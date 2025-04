Luis “Conejo” Martinez tras ser traicionado y perder su marca: “Voy a salir adelante y nunca me va a faltar, porque soy trabajador”

"Soy seco y la gente me quiere. Voy a salir siempre adelante y nunca voy a partir de cero porque ya no parto de cero", recalca Luis "Conejo" Martínez en conversación con The Clinic. El empresario presentará acciones legales contra sus exsocios acusando incumplimientos de contrato y problemas con derechos de imagen.

Por Ignacia Munita y Carolina Mardones

En medio por la disputa legal por su marca, Luis “Conejo” Martínez, lejos de sentirse derrotado se muestra confiado en su éxito. “Soy seco y la gente me quiere“, recalca el popular vendedor de maní que alcanzó el éxito en Estados Unidos gracias a los carros Nut4Nuts. También constituyó la empresa By Conejo SpA. Sin embargo, asegura que fue traicionado y excluido de la marca.

El ‘Conejo’ se asoció con Iván Martínez, dueño de las funerarias homónimas, y constituyeron la empresa Martínez&Martínez, conocida hoy como By Conejo SpA. En junio de 2021, luego de la salida de la sociedad de Martínez, se generaron algunos roces entre ‘El Conejo’ y los otros socios, los que derivaron en la firma de algunos contratos nocivos para el vendedor de maní.

“Estos contratos establecían ciertos montos, condiciones y regulaciones que nunca se cumplieron y es por eso por lo que ‘El Conejo’ nos ha solicitado a Wolf que lo apoyemos en recuperar aquello que es suyo”, acusa uno de los abogados del empresario.

Mediante una conversación telefónica con The Clinic, Martínez se sincera: “Me gustan los billetes y siempre me han gustado. No sé cuántas esquinas he abierto en el mundo. Vendí maní en Chipre. Lleve carros para España. Siempre sé que lo puedo lograr”.

“Soy seco y la gente me quiere. Voy a salir siempre adelante y nunca voy a partir de cero porque ya no parto de cero. Tengo una tremenda experiencia, hablo inglés, soy legal en los Estados Unidos. Tengo sueños de crear cosas. Nunca me va a faltar y soy trabajador. Estoy en otra posición. Cuando vine (a Estados Unidos) no sabía inglés, no tenía papeles. Aparte, tengo una experiencia tremenda en la calle. No hay otro que conozca la calle como yo en Nueva York. Soy seco, me tengo mucha fe. Entonces, no estoy partiendo de cero. Son percances que me han pasado ahora, pero voy a salir adelante igual“, afirma.

“Tengo sueños, tengo ganas. Me encantaría tener lo que es la Fuente Alemana, tener algo establecido. No sé. Siempre va a haber algo para mí porque también he sido generoso”, recalca Martínez sobre la visión de su futuro.

En esa misma línea, el “Conejo” Martínez bromea: “La idea es abrir Chicago que fue de Al Capone y que ahora sea de Al Capenats. Quiero probar porque hay carros en la calle y no hay ningún carro de maní. Entonces, le puedo pegar. También con lo de la Fuente Alemana aquí en Springfield porque hay mucho chileno y también a los gringos les encanta el completo”.

“Ir a Chile no lo descarto en ningún momento. Me han ofrecido cosas para hacer en Chile, me mandaron de una fábrica de productos alimenticios que me quieren. Me han hablado de una productora que trabaja con Té Supremo, que trabaja con Pisco Capel, la forma como poder usarme. Ideas que tienen. No me va a faltar”, agrega el empresario.

La demanda de Luis “Conejo” Martínez

El abogado y quien trabaja en la demanda del ‘Conejo’, Ernesto Aguilar, explica que exigen “justicia y que se devuelva al Conejo lo que se pertenece. Hay deudas de dinero, hay incumplimientos de contrato y hay un problema con los derechos de imagen del ‘Conejo’“, asevera.

En ese sentido, dice que “hay un contrato de compra-venta de acciones, respecto a la cual no se pagó el precio. Por tanto, vamos a pedir que se pague ese precio. Hay un contrato de cesión de derechos de imagen respecto del cual vamos a pedir su nulidad y van a haber acciones respecto de la imagen y marca personal de el ‘Conejo'”.

Además aclaró que Martínez “no percibe ningún ingreso, ningún pago, ningún tipo de bonificación, nada, nada respecto del negocio que creó ni respecto de su imagen. El no recibe nada desde el día que se firmaron sus documentos, hasta el día de hoy“.

“Me encanta tu ñeque”

En medio del complejo momento que atraviesa, Martinez se da el tiempo para recordar una anécdota que tuvo con el empresario Horst Paulmann, quien falleció el 11 de marzo a los 89 años de edad.

“Yo lo había conocido a él en una charla que hicieron en la Universidad del Desarrollo (…) recuerdo que él me dice ‘me encanta tu ñeque‘”.

Tras un tiempo decide llamarlo para pedirle volver a Jumbo. “Me ofrecen el primer punto que conseguí con ellos de nuevo en el Florida Center. Ahí ya tenía tres esquinas con Rosario Norte 90 y el Subcentro Escuela Militar”, agrega Luis “Conejo” Martínez.