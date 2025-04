La arremetida de Lotería de Concepción contra las empresas de telecomunicaciones para bloquear sitios de casas de apuestas online

El conflicto entre Lotería de Concepción y las empresas de telecomunicaciones se desató luego de que la primera enviara una carta a una de las grandes compañías solicitando el bloqueo al acceso de los sitios de apuestas en línea. El conflicto escaló y ahora es analizado en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El conflicto entre Lotería de Concepción y los operadores de servicios de internet (ISP) se desató en mayo de 2024, luego de que la primera enviara a cada una de las grandes compañías de telecomunicaciones una carta en la que solicitó el bloqueo al acceso de los sitios de apuestas en línea por parte de los proveedores de internet locales.

La solicitud fue solo respondida por Entel en su momento, explicando que no podía ejercer dicha medida sin recibir la orden de una autoridad judicial o administrativa. Frente a esto, Lotería presentó un recurso de protección debido al “acto ilegal y/o arbitrario” de los operadores al no proceder con la restricción al ingreso de usuarios a estas páginas de apuestas online.

Junto con ello, pidió que se ordene el “bloqueo preventivo de los sitios web que alojen casas de apuestas o juegos de azar ilegales”.

A mediados de abril, este conflicto se reactivó en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que los abogados representantes de Lotería y las firmas Entel, ClaroVTR, WOM, GTD y Movistar tuvieran un cara a cara en medio de sus alegatos en la Cuarta Sala de dicho tribunal. Tras la audiencia, la instancia se encuentra analizando la causa antes de entregar su fallo.

Por qué bloquear los sitios de casas de apuestas online

Juan Ignacio Contardo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Desarrollo, explica que Lotería de Concepción ahora se dirige contra las ISP “para que estas bajen las páginas web que albergan de casas de apuestas, de tal manera de que no le hagan competencia a Lotería, y por lo tanto, ellos de alguna manera seguir manteniendo este oligopolio que existe sobre estas apuestas”.

Asimismo, el académico recordó que desde hace años existe una pugna entre aquellos que han sido autorizados expresamente para llevar apuestas o servicios de apuesta en términos generales, y otras entidades que han tratado de competirle de alguna manera. Así, por ejemplo, hace algún tiempo los casinos se enfrentaron a las municipalidades por los denominados tragamonedas de barrio, o el recurso de protección que presentó la Polla Chilena de Beneficencia contra Mundo Pacífico, un proveedor de internet que albergaba páginas web de apuestas online.

“Estas páginas de apuestas online de casino y de apuestas deportivas, de alguna manera, le compiten a las entidades expresamente autorizadas por ley para llevar estos juegos de lotería”, precisa Contardo.

Al ser consultado por el tema, Alfie Ulloa, presidente de Chile Telcos, la asociación chilena de empresas de telecomunicaciones, señala que “en Chile nadie está por encima de la ley. Así, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones (artículo 24 H), los proveedores de internet deben respetar la neutralidad de la red, y no pueden discriminar ni obstaculizar su uso, salvo que lo ordene la justicia o la autoridad administrativa que tenga facultades legales”.

“Por eso, las empresas de telecomunicaciones no pueden bloquear un contenido o sitio en particular por su propia decisión, estarían contraviniendo la ley sectorial. No pueden atribuirse facultades propios de la justicia, para evaluar si un contenido es lícito o no”, añade.

Voces conocedoras de la industria de plataformas en línea plantean que todo este conflicto se debe a una pelea por el mercado, tanto de parte de la Lotería de Concepción como de la Polla de Beneficencia, y los casinos presenciales, que se han opuesto a la operación de las plataformas de apuestas en línea bajo el argumento de que son ilegales.