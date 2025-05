Ciudad 7 de Mayo de 2025 Usuarios de Banco Estado reportan problemas con la aplicación: clientes denuncian errores en saldos y abonos no reflejados

La plataforma presenta problemas desde hace una semana. Aunque el banco aseguró que la intermitencia ya fue superada, los clientes del Banco Estado reportaron que el abono de sus tarjetas de crédito aún no se ve reflejado en la aplicación y que aparecen movimientos de hace meses y no los actuales. Incluso, muchos usuarios acusaron que no pueden ver el saldo en sus cuentas.

