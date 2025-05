El contenido de la llamada interceptada al Presidente Boric: reconoce que sondeó a Alberto Larraín como ministro y que Izkia Siches lo bloqueó

El intercambio revelado entre el mandatario y Josefina Huneeus da cuenta que conversaron sobre el director de la fundación ProCultura, investigado por fraude al fisco. Boric menciona que su nombre lo consideró para ser ministro de Desarrollo Social, pero que Izkia Siches le hizo cambiar de opinión.

“Es cierto que lo pensé y lo debemos de haber conversado y después creo que le ofrecí ser, como ponte tú, subsecretario de Evaluación Social“. Las palabras son del Presidente Gabriel Boric, dadas —de acuerdo a T13— en la conversación telefónica interceptada por la Policía de Investigaciones (PDI) que sostuvo con Josefina Huneeus. Y hacen referencia a Alberto Larraín, el exdirector de la extinta fundación ProCultura, y quien es sujeto de investigación por parte del Ministerio Público por presunto fraude al fisco en una de las aristas del Caso Convenios. El comentario de Boric se hacía en relación a si consideró sumar a Larraín al Ejecutivo.

El celular de Huneeus estaba siendo interceptado por la PDI luego de una solicitud del Ministerio Público que pidió la medida intrusiva contra los cercanos de Larraín. Ella, psiquiatra de profesión al igual que Larraín, respondía a ese criterio porque fue su pareja.

El intercambio se dio el 14 octubre de 2024, poco más de un año después de la explosión del Caso Democracia Viva que derivó en varias aristas que se alojaron en el Caso Convenios, que indagaba sobre el traspaso de fondos públicos a fundaciones.

En ese contexto es en el que las palabras del mandatario quedaron registradas. De acuerdo al medio citado, aunque Huneeus no tenía registrado el número que la estaba llamando esa tarde del 14 de octubre, el mandatario se encargó de identificarse.

“Te llamaba por dos cosas. Uno: para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no… Me cuesta entender; y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando”, fue la justificación que le otorgó Boric a Huneeus por el llamado.

Su expsiquiatra, rol que el Gobierno se encargó de recordar cuando se difundió la noticia del llamado, le preguntó si podía ser honesta y si la conversación no estaba siendo grabada. “No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder”, respondió el Presidente.

Huneeus: “Estamos frente a una personalidad sicopática”

La conversación continuó hablando sobre Larraín y ProCultura. En ello, Huneeus mencionó que “estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho. Yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso. Yo creo que no hay apropiación indebida”. La última conclusión, señaló la interlocutora, la habría tomado luego de hablar con cinco abogados penalistas.

En el intercambio, en donde abordan diferentes temas, Boric menciona sobre Larraín que “hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso”. Huneeus recuerda que su expareja solía mencionar que había sido considerado por el mandatario para integrar el gabinete presidencial en las carteras de Salud o Desarrollo Social.

“Nunca he chequeado esa información contigo”, le señaló la psiquiatra al Presidente en la llamada. “Eso es cierto. Eso es cierto”, respondió el mandatario, y mencionó que lo había considerado para Desarrollo Social, pero la “lzkia (Siches) me lo bloqueó”. En eso, Huneeus acota que la primera ministra del Interior del gabinete de Boric se puso en contacto con ella para pedirle impresiones sobre Larraín. “Me llamó a mí y me preguntó. Y yo le dije en la confianza y de ahí la lzkia lo bloqueó”.

“Qué bueno”, respondió Boric al acote. “Es cierto que lo pensé y lo debemos de haber conversado. Y después creo que le ofrecí ser, como ponte tú, subsecretario de Evaluación Social”, añadió.

En otras reflexiones entre ambos en el mismo intercambio, Boric mencionó que, en el marco de la investigación y de que Larraín entregó sus equipos, “hay que estar preparado”.

“Él tenía un sistema que se le iban borrando… Es un despelotado. O sea, no sé si tiene todo guardad como (Luis) Hermosilla en un super iPhone. No tengo idea”, dijo Huneeus.

Y Boric respondió: “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota… Como le puedo haber dicho ‘oye, qué interesante este proyecto’, como no sé… Pero saqué todos mis celulares antiguos pa’ ver si tenía mensajes con él”.