“Hay mucha gente que quiere ser escuchada”: El detrás de cámara del noticiero viral que cambió las malas por las “Buenas Noticias”

El primer capítulo de Buenas Noticias se estrenó en Instagram en mayo y desde ahí subieron como la espuma en popularidad. "Igual me ha sorprendido bastante que salga tanto contenido. Esperaba que iba a ser mucho más difícil y complicado", comentó a The Clinic el equipo de Buenas Noticias.

“Acompáñenme a buscar Buenas Noticias”, así empieza el noticiario de homónimo a cargo de Nico en el micrófono y de Hisashi en el tras de cámara. Su primer capítulo se publicó el 19 de mayo y a menos de dos meses ya tienen en su haber 162.000 seguidores y sus publicaciones incluso superan los mil comentarios.

En conversación con The Clinic, confesaron que no recuerdan muy bien cómo fue la génesis exacta del proyecto. “Sé que fue hace dos años, una cosa así. De estar pensando en las noticias que hay. Probablemente leí una cosa mala y pensé ‘qué lata que no existan las buenas noticias’ (…) Cómo llegó a lo que es, no lo sé. Quizás fue porque tal vez en algún momento lo tiré como chiste ‘la gente debería decir sus buenas noticias’ y de ahí se siguió armando. En un momento se decidió hacerlo”, afirma Nico.

Por otro lado, Hisashi comenta que su compañero “llegó diciéndome ‘Tengo una idea, deberíamos hacer algo con esto’. Por mi parte, hace mucho tiempo quería hacer una especie de canal subiendo contenido, pero tenía mis dudas con respecto a cuál sería la temática. Pero cuando el Nico apareció con esto, las ‘Buenas Noticias’ y fuimos para adelante con el proyecto. Fue a fines del año pasado y empezamos ya como en marzo“.

Con respecto a la recepción que tiene la gente, entre risas explican que primero sienten miedo y desconfianza. Sobre todo cuando hay otros creadores de contenido que buscan ridiculizar a la gente con preguntas capciosas. Nico agrega que “por lo general es más de ‘por qué se están acercando ustedes’. Pero una vez que escuchan la pregunta se relajan bastante”.

Sobre las respuestas de la gente, Hisashi afirma que “en el Metro uno ve a todo el mundo viendo TikTok, es como si todo el mundo fuera viendo su propia tele y un poco esa fantasía que la gente entiende que puede salir en un canal. Sin la grandilocuencia de la televisión, de preparar algo. Creo que el decir que vamos para Instagram o para TikTok como que le quita también un peso institucional que tiene el salir en la tele”.

“Mucha gente nos dice que no porque dicen ‘no, me veo muy mal'”, añade Nico. Igual afirman que hay respuestas que los han descolocado. “Inevitablemente hay gente que está con mucha negatividad y necesita soltarla”, explica. A esas situaciones las llaman “Las Malas Noticias”.

“Independientemente que nosotros vamos a encontrar como bueno o malo, hay gente que bota mucha impotencia. Hay mucha gente que quiere ser escuchada y aunque ni siquiera vayan a salir al final. El poder compartir o sacar a presión un poco a eso que llevan dentro”, contó Hisashi

Entre las anécdotas negativas que han encontrado por el camino, el equipo Buenas Noticias sufrió un robo. “Nos robaron un celular, no durante. Fue fuera, pero ahí había contenido que fue extraviado”, indicó Nico. Su compañero aseguró que “igual aprendimos una lección. Como respaldar el mismo día”. Por eso mismo, el capítulo 14 de Buenas Noticias es tan especial. Solamente muestra a Nico, desde distintas partes de la capital, leyendo las buenas noticias que recordaban. 14 de Buenas Noticias es tan especial. Solamente muestra a Nico, desde distintas partes de la capital, leyendo las buenas noticias que recordaban.

“Esperaba que iba a ser mucho más difícil”

Con respecto a la organización del proyecto, Hisashi comenta que “no tuvimos reuniones logísticas, pero sí el pensar situaciones hipotéticas sobre si nos iba bien o si no. Finalmente, la gente prendió muy bien con esto. Fue una buena recepción no solamente en las redes sociales, sino que también en las calles“.

“Igual me ha sorprendido bastante que salga tanto contenido. Esperaba que iba a ser mucho más difícil y complicado”, indica Nico. Por otro lado, Hisashi destaca que “hay una belleza local en las respuestas que nos da la gente. Como que alguna persona que opina que ‘nada malo, todo normal’. Es como tan chileno como de adentro, que el que no haya noticias es una buena noticia, como la manera en la que se dice. Muy Raúl Ruiz que dice que Chile es una teleserie”.

Con respecto a lo anterior, Nico recordó “una respuesta de un señor que dijo ‘el sábado vamos a ir a visitar con mi señora a nuestro hijo que está en el cementerio’ y ahí es como es una buena noticia, es muy triste, pero al mismo tiempo es una buena noticia. Es muy de como ‘mira, me atropellaron, pero no me rompí tantos huesos’ o ‘Me enfermé, pero no me morí'”.

¿Qué buena noticia tienen que contar?

The Clinic le pidió al equipo de Buenas Noticias que compartieran sus Buenas Noticias. Al respecto, Hisashi afirmó que “estamos muy contentos de participar de esta entrevista. Ver que la recepción sigue siendo positiva, para mí es una muy buena noticia, considerando lo rápido que pasa una moda en Internet”.

“Otra cosa que tengo, es que al fin vimos Godzilla, la original de 1954. Nunca la había visto y quedé muy fascinado. Véanla todos. No esperaba que fuera tan, tan… es una locura. Es de una hora y media, es cortita. Tiene sus momentos”, comentó Nico.