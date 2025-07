Eduardo Vargas regresa a Uruguay y se aleja de Universidad de Chile: “No llegó a un arreglo con la U, la oferta parece que fue medio ridícula”

El delantero de 37 años decidió volver a Montevideo tras no llegar a ningún acuerdo con el cuadro azul. Aunque muchos daban por sentada la vuelta de Vargas a la U, finalmente volverá a Nacional para poder entrenar y resolver su futuro. "Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con la U. de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver", señaló Flavio Perchman, vicepresidente del conjunto charrúa.

El pasado 7 de julio, Eduardo Vargas regresó a Chile de vacaciones en medio de rumores sobre su esperada vuelta a Universidad de Chile. El bicampéon de América, y figura de los azules en la obtención de la Copa Sudamericana en 2011, esperaba poder concretar su retorno al país durante estos días. Pero la opción parece disiparse. El ariete volvió a Uruguay y se aleja del equipo de Gustavo Álvarez.

Según consignó El Mercurio, Vargas no recibió ninguna oferta de Azul Azul. Desde el entorno de Vargas le aseguraron al medio que “no existió interés alguno de la U por él. No hubo conversaciones y menos se llegó a hablar de dinero ni de años de contrato. Nada, cero llamados. No existió disposición por contratarlo pese al interés que tenía el jugador. Es como si para la dirigencia de la U, Vargas no existiera“.

Así, el delantero de 37 años decidió volver a Nacional de Montevideo para esclarecer su futuro y destrabar su salida del club, dueño de su pase hasta 2026. Desde el cuadro charrúa ya habían confirmado la salida de “Turboman” en este mercado de pases.

La declaración del vicepresidente de Nacional sobre el futuro de Eduardo Vargas

De hecho, el propio vicepresidente del conjunto charrúa, Flavio Perchman, confirmó durante esta jornada que Eduardo Vargas volverá a Nacional para poder entrenar mientras define su futuro. El bicampeón de América jugó 16 partidos y anotó dos goles en su paso por Nacional durante el primer semestre.

“Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con la U. de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver. En realidad, él ya tenía cosas acá, pero nos pidió para volver, entrenar y estar en forma”, reconoció Perchman en diálogo Radio el Espectador

“El ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema“, agregó.

“El apresuramiento con la U. de Chile era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugador para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”, aseguró el vicepresidente de Nacional.

Por último, el excapitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, reveló en el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, que Vargas estaría lejos de llegar a un acuerdo con los azules. “Me dicen que la U le ofreció el 10% de lo que ganaba en Uruguay”, comentó Herrera.