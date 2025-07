Director del SII no pagó contribuciones por propiedad no regularizada en Laguna Aculeo: “Hace nueve años presenté todos los datos”

En la propiedad del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), hay otra vivienda y una piscina que no figuran en el avalúo fiscal y que no están regularizadas.

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, fue acusado de no pagar contribuciones por al menos nueve años. Lo anterior, por una propiedad construida en un condominio en cercanías de la Laguna Aculeo en la comuna de Paine, región Metropolitana.

Según un reportaje de 24 Horas, en la propiedad de Etcheberry hay otra vivienda y una piscina que no figuran en el avalúo fiscal, construcciones que no están regularizadas ni declaradas.

Al respecto, Etcheberry señaló que la segunda casa al interior de su propiedad se construyó alrededor de 15 años y no pidió ningún permiso para su edificación. “Esto lo manejamos a control remoto, yo estaba metido en otras cosas. Pero nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo. Esto es un problema que pasa en todo Chile y le pasa a mucha gente“.

“Desde hace 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa. Contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, hemos contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión que como que no les importa que se inscriban las casas. El sistema no está hecho para que la gente pueda inscribir las cosas”, añadió.

Consultado sobre sí sabía que estaba pagando menos contribuciones de las correspondientes, el director del SII afirmó que “es Impuestos Internos el que tiene que tasar y aumentar los avaluos cuando corresponden. Hace nueve años presenté una tasación, tanto de la casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago (…) Cuando me nombran director de Impuestos Internos, digo ‘qué pasó con esta información que mandé, por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad’. Después me vienen con que parece que se nos perdieron todas las declaraciones. 60 mil declaraciones se perdieron y pasó el tiempo y las encontraron hace cuatro meses atrás”.

Asimismo, recalcó que “hace nueve años presenté todo, todos los datos”.