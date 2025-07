“El chiste se cuenta solo”: La acusación del judoca Jorge Pérez, medallista de plata en Santiago 2023, que denuncia falta de apoyo de parte de la federación

El deportista expresó sus descargos a través de sus redes sociales, y apunta a la Federación de Judo de Chile por no brindarle el apoyo necesario para su preparación deportiva, ni tampoco costear su participación en el Mundial de la disciplina, en donde compitió sin entrenador. "Competimos sin apoyo, mientras los dirigentes viajan con todo pagado", sostuvo Pérez.

El 29 de octubre de 2023, el judoca, Jorge Pérez, logró uno de los mejores resultados en su carrera, después de quedarse con la medalla de plata -en la categoría 81 kilos- en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Incluso, el Presidente Gabriel Boric estuvo presente en el Centro de Deportes de Contacto en la final de la disciplina para apoyar al chileno.

Pero Pérez no pudo ante el brasileño Guilherme Cesar Schmidt. “El contrincante era el tres del mundo y me pare de tú a tú. Agradezco a las personas que estuvieron presentes y también a mi equipo de trabajo”, aseguró en esa oportunidad.

Sin embargo, a casi dos años de su logro en los Juegos Panamericanos, Pérez hizo una grave denuncia en sus redes sociales. A través de un comunicado, el judoca chileno señaló que la Federación de Judo no lo ayudó a costear su preparación deportiva para el Mundial de Hungría de este año -en donde compitió sin entrenador- excluyéndolo del Grupo Olímpico, un grupo selecto de deportistas que reciben financiamiento a través del Instituto Nacional del Deporte (IND) para realizar el circuito internacional de la disciplina.

Pérez acusa falta de apoyo de la Federación de Judo

En conversación con The Clinic, el deportista nacional radicado en Rumania, sostiene que la falta de apoyo se arrastra desde septiembre del año pasado. “Esto comenzó cuando competí en un Open en Colombia, en donde gané la medalla de plata. Yo tuve que pagar pasaje de Bucarest a Bogotá para ir a competir. Pregunté a la federación si me podían ayudar, porque yo iba a competir por la selección. Pero solo me compraron el pasaje de Bogotá a Chile “, dice Pérez.

Después, el judoca cuenta que recibió ayuda de la Fundación Te Apoyamos para viajar a un Open en Roma. Pero el verdadero problema vino cuando viajó al Grand Slam de Tokio, en donde tuvo que costear él su participación en Japón.

“Cuando fui a Japón me faltaba comida. Solo pagué el hospedaje con el desayuno. Solicité un viático de alimentación a la federación. Me dijeron que no había plata, y tuve que hacer una rifa por Instagram. Hasta que me llamaron del Comité Olímpico y me dijeron que está listo el viático, y me depositaron 1 millón de pesos para 21 días”, relata Pérez.

Cabe señalar que Pérez cuenta con la beca Proddar, que consiste en la entrega mensual de un incentivo económico a aquellos deportistas -y su cuerpo técnico asociado- que hayan obtenido un logro deportivo destacado a nivel internacional. “Soy deportista Proddar, pero como tengo todos esos gastos acumulo deudas“.

El judoca asegura que su planificación para la temporada se vino abajo después de la renuncia de su entrenador, Juan Herrera, a principios de enero. “Le hice una despedida a mi entrenador por Instagram después del Open de Eslovenia”. Y después de esa publicación, le empezaron a cambiar el calendario deportivo que tenía aprobado. “Me bajaron de un Gran Slam en Baku, un campeonato en Georgia. Me llevaron a un training camp de 12 días y solo entrenamos tres días. Fue una pérdida de tiempo“.

“En ese entonces era deportista del Grupo Olímpico. De los cuatro que integrábamos ese grupo, fui al único que no le permitieron escoger sus competencias. No me respetaron mi calendario. Pero a mis compañeros sí. Solicité reuniones para que respeten mi plan. La idea era estar lo mejor preparado de cara al Panamericano y lograr una medalla. Yo iba por medalla, pero me fue mal. Y a los tres días me llega el comunicado que me bajaron del Grupo Olímpico, enfatiza Pérez.

Luego vino el Mundial de Hungría, en donde el judoca pudo asistir gracias a la Fundación Te Apoyamos. Pero como se mencionó previamente, fue sin entrenador. “Los deportistas compiten sin apoyo, mientras los dirigentes viajan con todos los gastos pagados. Como decimos popularmente, el chiste se cuenta solo“, acusó Pérez en sus redes sociales.

La respuesta de la Federación de Judo

La respuesta desde la federación no tardó en llegar. En un comunicado, aclararon que sí han cuenta los éxitos deportivos de Jorge Pérez, lo que validó su ingreso al Grupo Olímpico en 2022, 2023 y 2024, tras sus resultados en las competencias internacionales.

No obstante, argumentaron que Pérez no alcanzó el resultado exigido en el Campeonato Panamericano, que era obtener al menos un séptimo lugar y al menos una victoria. Esta sería la razón por exclusión del judoca del Grupo Olímpico.

The Clinic se comunicó con el judoca después de la declaración de la Federación de Judo, y el deportista enfatizó que en los criterios jamás se detallaba que para ser parte del Grupo Olímpico debían tener una victoria en el Campeonato Panamericano. El medio pudo acceder a dicho reglamento.