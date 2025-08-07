Disfruta Agosto con estos beneficios Bci: descuentos en restaurantes, viajes fuera del país y cashback en tiendas de lujo

Compartir

Durante agosto de 2025, las Tarjetas de Crédito y Débito Bci te invitan a aprovechar una completa gama de beneficios exclusivos que harán que cada compra, salida o viaje sea una experiencia más conveniente. Desde descuentos en restaurantes, entretenimiento y comercio, hasta facilidades de pago en cuotas, Bci te acompaña en todos tus panoramas.

Locales de comida con descuentos Bci

Este mes, disfruta de hasta un 50% de descuento en restaurantes seleccionados en la Región Metropolitana, y en otras comunas del país. Locales como La Santoría, Malva Loca, Latin Grill Marriott, Santa Brasa y muchos otros participan de esta promoción exclusiva para clientes Bci, aplicable en días específicos y con tope por transacción.

Para que puedas elegir libremente, armamos una lista con las opciones más apetitosas.

Región Metropolitana:

Pad Thai (Providencia) – 40% martes

(Providencia) – 40% martes Bar Liguria (Providencia) – 20% martes y miércoles

(Providencia) – 20% martes y miércoles Caleta La Reina (La Reina y Providencia) – 25% martes y miércoles

(La Reina y Providencia) – 25% martes y miércoles Chueca Bar (Providencia) – 20% martes a jueves

(Providencia) – 20% martes a jueves Palacio Danubio Azul (Las Condes) – 40% miércoles

Antofagasta, Arica e Iquique

Coya (Arica) – 40% viernes

(Arica) – 40% viernes Fuente Peruana (Iquique, Cavancha) – 40% miércoles

(Iquique, Cavancha) – 40% miércoles Dominga Bistró (Iquique) – 40% miércoles

(Iquique) – 40% miércoles La Mulata (Iquique) – 40% jueves

(Iquique) – 40% jueves Pizzicarella (Antofagasta) – 20% lunes y miércoles

Pichilemu, Talca y Concepción:

Bocas del Mar (Pichilemu) – 40% viernes

(Pichilemu) – 40% viernes Rocker Burger (Talca) – 40% miércoles

(Talca) – 40% miércoles Toro Bayo (Talca) – 40% viernes

(Talca) – 40% viernes Tijuana (Concepción) – 40% jueves

(Concepción) – 40% jueves Augusta Bar (Concepción) – 40% jueves

Si buscas panoramas familiares, aprovecha el 40% de descuento en Chuck E. Cheese los días jueves o accede a 20 juegos gratis en Happyland cargando $25.000. También podrás vivir experiencias únicas en centros de ski, con hasta un 30% de descuento todos los días, y descuentos en teatro, Mall Sport, y actividades deportivas.

Beneficios en tus viajes

Si estás pensando en escaparte, viajes.bci.cl ofrece hasta 24 cuotas sin interés con su tarjeta de crédito. Mientras tanto, Avis y Budget brindan 20% de descuento en arriendo de autos para cuando ya estés en tu destino. Además, puedes acceder a beneficios exclusivos en Salones VIP Nacionales e Internacionales dependiendo del tipo de tarjeta, y ahorrar hasta 50% en estacionamiento en el aeropuerto de Santiago.

Apretar el cinturón no significa dejar de comer rico

Además, si tu intención es ahorrar para este mes, multiplica tus ahorros con promociones de cashback en tiendas como Varsovienne (hasta 40%), Carnes.cl (30%), Adidas y Nike (10%) y muchas más. Y si compras en grandes tiendas, puedes participar por una de las 20 devoluciones de hasta $100.000. ¡Aún puedes comer rico a pesar de apretarte el cinturón!

No dejes pasar estas oportunidades. Activa tus beneficios en la App Bci o Banco en Línea y disfruta de agosto con más experiencias, más descuentos y más tranquilidad, solo por pagar con tus Tarjetas Bci.