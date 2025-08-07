El desconocido cargo en Presidencia del relator y exalcalde Vladimiro Mimica a sus 80 años: su hijo y su sobrino son seremis y amigos del Presidente Boric

El exrelator, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, es muy cercano al padre del Mandatario, Luis Javier Boric. Desde noviembre de 2024 trabaja en el Segundo Piso de La Moneda y, entre otras funciones está a cargo de "reuniones con personal y bienestar para la recuperación del club cultural, social y deportivo "'Presidencia de la República'". No es el único Mimica en el Gobierno: su sobrino Danilo y su hijo Andro son seremis en Magallanes.

El pasado 11 de septiembre, en el Estadio Nacional, el Presidente Gabriel Boric inauguró el Camino de la Memoria en el recinto deportivo. Entre los presentes estaba Vladimiro Mimica (80 años), histórico relator deportivo, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, y exalcalde de Punta Arenas, quien fue torturado en el lugar.

Ahí, en su discurso, Mimica tomó el micrófono y contó una historia: el día en que su amigo Luis Javier Boric, padre del Mandatario, lo ayudó a salir de Chile tras su paso por el centro de tortura.

“Fui conducido a la Argentina, y la verdad es que dos compañeros, uno de ellos Luis Javier, el papá de nuestro Presidente, tuvieron la valentía de ponerme en su maleta y cruzar la cordillera“, dijo Mimica. Y agregó: “Gracias, Lucho, un abrazo, Presidente”.

El abrazo de Boric y Mimica en la actividad.

Fue poco tiempo después que Vladimiro Mimica, recordado, entre otros, por su histórico relato en la final de la Copa Libertadores de Colo Colo en 1991, entró a trabajar directamente al equipo del Presidente Boric.

Mimica figura como contratado a honorarios de Presidencia en el Portal de Transparencia desde noviembre de 2024. Su función: “Asesorar en materia administrativa a la dirección del servicio”. Su sueldo: $3.026.316.

En el informe de actividades ejecutadas, al que tuvo acceso The Clinic se detallan algunas de las labores que tuvo Mimica en el último mes, entre ellas comunicación interna y contenido para funcionarios; organización de la actividad del Día del Padre de funcionarios; asesoría en coordinación del aniversario institucional; y apoyo en discursos de la directora administrativa en actividades institucionales.

Una de sus funciones está ligada al deporte: “Reuniones con personal y bienestar para recuperación del club cultural, social y deportivo “Presidencia de la República”.

Mimica, antes de llegar a Presidencia, también trabajó con la directora de administración de La Moneda, Antonia Illanes, cuando era subsecretaria del Deporte. Ahí Mimica asesoraba al gabinete por un salario similar.

En todo caso, Mimica es muy cercano al Presidente Boric. Es muy amigo de su padre, Luis Javier, pero también el Mandatario es muy amigo de su familia. Por lo mismo, cada vez que pudo, el Presidente daba entrevistas a Vladimiro Mimica en la radio cuando viajaba a Punta Arenas.

Al ser consultados por la contratación de Mimica, desde Presidencia responderon que “Vladimiro Mimica es asesor de la Dirección Administrativa. En su rol, colabora en el cumplimiento de compromisos institucionales y en la mejora de las actividades del Servicio, a través de la coordinación de actividades dirigidas a las y los funcionarios, con énfasis en la promoción de la salud y el deporte en el entorno laboral. Asimismo, participa en la planificación y ejecución de actividades oficiales del Servicio y funciones propias para el correcto funcionamiento de la Presidencia de la República”.

Un sobrino y un hijo: dos seremis

En Punta Arenas, para nadie es desconocida la amistad entre los Boric y los Mimica. Danilo Mimica, sobrino de Vladimiro, es el más cercano al Mandatario. De hecho, fue el encargado territorial de la oficina parlamentaria de Boric cuando era diputado. Luego, cuando fue electo Presidente, asumió como seremi de Desarrollo Social de Magallanes.

Pero no es el único de los Mimica que tiene un cargo público. Andro, hijo del relator y exconcejal de la comuna, también es seremi, de la secretaría general de Gobierno, en Magallanes.