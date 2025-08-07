María Fernanda Valdés y su regreso a las pesas luego de ser madre: “No me sentí acompañada, fue un proceso duro, largo, solitario”

La campeona panamericana en Lima 2019 y dos veces diploma olímpico en halterofilia comentó sobre su nuevo rol en el IND, su vuelta al deporte luego de ser mamá y sus próximos objetivos profesionales.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

El nombre María Fernanda Valdés es sinónimo de éxito en la halterofilia chilena. La atleta nacional se hizo presente en los Juegos Olímpicos de Londres y Río, y en ambos obtuvo diploma olímpico. Además, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, obtuvo la medalla de oro.

La deportista de 33 años fue madre hace tres años y ha tenido que equilibrar su maternidad con la vuelta a las pesas, situación que no ha sido fácil. Por eso, el atleta del Team Chile conversó con los medios de comunicación sobre cómo ha sido este proceso y cómo esto ha influido en su confianza.

“Ha sido caótico, lindo y hay que vivirlo. Pero ha afectado en mi confianza, yo tuve depresión post parto, no me sentí acompañada, fue un proceso duro, largo, solitario y hoy por fin entendí que primero me tengo que poner a mí misma y luego las circunstancias”, comenzó diciendo.

Un respiro de la actividad

“Hoy en día me estoy tomando un respiro, estoy pensando las cosas, qué es lo que quiero para mí, y de ahí comenzar a ver si es que sigo o no sigo”, comentó sobre volver a la alta competencia.

Para Valdés es fundamental ver cuál es la propuesta que le entrega el Team Chile. “Depende si llega el head coach nuevo, converso con él y me da la seguridad de que realmente quiere trabajar y cuáles son sus lineamientos”.

“Ahí podría, pero hoy en día nada es gratis, y después de todo lo que pasé después del embarazo, siento que tengo que tener mis condiciones y ver si son aceptadas para llegar a un trato, si no no tengo por qué”, agregó.

Hoy en día, Valdés se está enfocando plenamente en su vida laboral. “Estoy viviendo un proceso súper lindo que es entrar al campo laboral. Saqué mi carrera universitaria y hoy estoy ligada al deporte, pero desde el área de la administración. Estoy trabajando en el Instituto Nacional de Deportes, en la unidad de grandes eventos deportivos.

Dicho esto, está en veremos la posibilidad de ver a la atleta nacional una vez más compitiendo en unos Juegos Panamericanos u Olímpicos. Sin embargo, el legado que dejó María Fernanda Valdés para la halterofilia chilena es imborrable y siempre estará dentro de las mejores representaciones de un deportista nacional en las competencias más importantes a nivel mundial.