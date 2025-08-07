La chilena que revoluciona el arte del collage desde Nueva York al mundo: conoce a Patricia Juppet Ewing

Compartir

La artista visual Patricia Juppet Ewing está marcando un antes y un después en el arte contemporáneo chileno. Con una propuesta audaz, que combina la fuerza narrativa del collage con una mirada honesta y provocadora, Juppet ha logrado conectar con públicos diversos tanto en Chile como en el extranjero. Su más reciente exploración la llevó a Nueva York, donde experimentó con el collage tridimensional, expandiendo los límites de una técnica que, según ella, ha sido injustamente subvalorada por el circuito artístico tradicional.

“El collage es un lenguaje universal. Todos entendemos las imágenes. Lo que hago es resignificarlas para contar nuevas historias”, explica. Su obra se sumerge en temas como la identidad femenina, los recuerdos familiares y las distopías del futuro. En ellas, utiliza materiales reutilizados, papel, revistas y fotografías que cobran nueva vida en sus composiciones.

Patricia no solo construye imágenes: construye mundos. Y su proceso comienza como un acto íntimo, escribiendo lo que desea comunicar en una bitácora, para luego seleccionar cuidadosamente las piezas visuales que darán cuerpo a esa narrativa. Es una metodología donde la honestidad y la conexión emocional son centrales. “Al principio intenté encajar en un sistema, pero me di cuenta de que ser auténtica genera una conexión mucho más profunda con quien observa”, afirma.

Con más de una década de trayectoria, Juppet se ha convertido en una voz relevante dentro del arte visual latinoamericano. En los últimos años ha enfocado su práctica en el collage en volumen, una técnica que representa nuevos desafíos creativos y de montaje, pero que también ha permitido que sus obras dialoguen con el espacio de forma innovadora.

Además de su talento artístico, Patricia destaca por su compromiso con la sostenibilidad. “Me encanta pensar que al reutilizar imágenes les doy una segunda vida. El collage es, en sí mismo, una práctica sustentable”, dice.

Su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram bajo el usuario @patricia.juppet , ha sido clave para proyectar su trabajo a nivel global. Allí, comparte sus procesos creativos y genera comunidad entorno a su arte. Desde allí, Patricia no solo muestra su oficio, sino que también inspira a nuevos artistas a atreverse con esta técnica y creer en sus narrativas personales.

En los próximos meses, su agenda incluye participaciones destacadas en BADA Buenos Aires y ArtStgo 2025. Las dos son vitrinas claves para seguir mostrando su obra en la región y acercarla a nuevos públicos.

De cara al futuro, sueña con que su obra esté presente en hogares de todo el mundo y con fundar una escuela dedicada al collage, un espacio para explorar, colaborar y resignificar. “Quiero seguir llevando el arte chileno al extranjero y generar residencias donde otros artistas también puedan expresarse con libertad”, proyecta.

Patricia Juppet Ewing no sólo hace arte: construye puentes emocionales entre la imagen, la memoria y el espectador. Su obra es testimonio de que, a través de la creatividad, es posible transformar lo ordinario en algo extraordinario.