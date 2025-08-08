Expo Condominios 2025: El evento que marcará el futuro de la administración de comunidades en Chile

Compartir

El mundo de la copropiedad vive una transformación acelerada, casi el 20 % de las viviendas en Chile son departamentos, según el último Censo 2024. Esto refleja el creciente protagonismo del modelo de copropiedad y la necesidad de profesionalizar su gestión. Frente a este escenario, Expo Condominios 2025 se posiciona como el evento más relevante del sector.

Este imperdible encuentro se realizará el 18 y 19 de noviembre en CentroParque, Santiago, y reunirá a administradores, comités, proveedores, expertos nacionales e internacionales, empresas del sector inmobiliario y toda la comunidad que trabaja día a día por una mejor gestión de los edificios y condominios del país.

El evento Expo Condominios 2025 contempla dos espacios clave:

La Feria Comercial, donde estarán presentes las principales empresas líderes con soluciones y servicios pensados para la administración eficiente de comunidades. Un espacio ideal para hacer networking, generar alianzas y conocer de primera mano las innovaciones del rubro.

El Congreso Expo Condominios, una instancia de formación de alto nivel, con charlas, paneles y ponencias de expertos nacionales e internacionales, que abordarán temas críticos como sustentabilidad, digitalización, seguridad, legislación, futura visión del sector inmobiliario y liderazgo en la gestión de comunidades.



El eje temático de este año será: “Edificios del 2050: Administradores a la altura”, una mirada al futuro que invita a prepararse hoy para los desafíos que vendrán.

“Este evento no es solo una vitrina de soluciones, sino una experiencia de actualización, encuentro y visión de futuro. Quienes asistan, tendrán la oportunidad de anticiparse a los cambios que ya están impactando al sector”, destaca el equipo organizador de Expo Condominios.

Además, ya está activa una promoción especial de preventa con un 25% de descuento para las primeras 50 personas que adquieran su entrada al congreso durante agosto, disponible en el sitio web oficial del evento.

Expo Condominios 2025, es el espacio donde se define hacia dónde va la administración de comunidades.



Fechas: 18 y 19 de noviembre

Lugar: CentroParque, Las Condes, Santiago

Más información y entradas disponibles en: Expocondominios.cl