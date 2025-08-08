Sebastián Carrasco, jugador de la selección chilena de básquetbol: “Tenemos la responsabilidad de defender de la mejor forma posible al país”

La selección chilena de básquetbol arranca el proceso para clasificar al Mundial de Qatar 2027, competencia a la que Chile nunca ha llegado. En ese marco, DLT Sports conversó con Sebastián Carrasco, una de las figuras del equipo nacional.

Por Alen Norambuena, DLT Sports

Compartir

Comienza el camino de la Roja Cestera rumbo al Mundial de Qatar 2027, y la primera parada será en Valdivia. La selección chilena integra el Grupo B, donde enfrentará a sus similares de Cuba, Ecuador y El Salvador en un cuadrangular que se disputará en el Coliseo Antonio Azurmendy, la casa del básquetbol nacional. Paralelamente, el Grupo A se desarrollará en México, país anfitrión, y estará compuesto por las selecciones de Barbados, Costa Rica, Jamaica y el local.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán al proceso eliminatorio rumbo al Mundial, instancia en la que ya están presentes Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

Chile llega a esta etapa tras una destacada actuación en las clasificatorias a la AmeriCup (Copa América de básquetbol), donde quedó a solo dos puntos de la clasificación, en donde logró triunfos históricos frente a potencias como Argentina y Venezuela.

Para este nuevo desafío, el técnico, Manuel Córdoba, convocó una selección clase A con nombres como Sebastián Herrera, Nicolás Carvacho y Sebastián Carrasco.

El presente de la selección de cara al clasificatorio mundialista

Justamente, DLT Sports conversó en exclusiva con Sebastián Carrasco, una de las figuras de Chile y que recientemente fichó por Gimnasia y Esgrima de Comodoro de Argentina, sobre la preparación que tuvieron en Europa, el rendimiento de la selección y su evolución como equipo.

“Nuestra preparación en Europa fue bastante buena. Nos enfrentamos a rivales de mucha calidad, como son Angola, Costa de Marfil y también combinados europeos que juegan un básquet muy bueno, con muchas virtudes”, dice Carrasco.

“Jugar de igual a igual con estas selecciones nos da mucho. Es fundamental tener estos roces internacionales y creo que de la gira podemos sacar mucho aprendizaje. Sobre todo, la capacidad que tienen estos equipos africanos de correr la cancha de hacerse fuerte en los rebotes, ya que tienen una altura bastante considerable”, agregó.

En esa misma línea, Carrasco también comentó sobre la responsabilidad que tienen como equipo de cara a este torneo. “Siempre que nos vestimos con la Roja, tenemos la responsabilidad de defender de la mejor forma posible al país. A todos nosotros nos encanta jugar por Chile y claramente es una responsabilidad muy linda estar en nuestros zapatos, poder defender a la Roja del básquet. Estoy con muchas ganas de saltar a la cancha y defender con todo lo que tengamos a la selección”.

Un equipo que se conoce desde temprana edad

Hace un tiempo que la selección chilena viene en alza, alcanzando buenos resultados y para Carrasco la fortaleza mental ha sido fundamental. “Somos un grupo de jugadores que siempre hemos vestido a la Roja, tanto en series menores, como ahora en la categoría adulta. Desde chico hemos tenido buenos resultados y esa es la mentalidad que se ha ido forjando en nosotros”.

“Desde temprana edad hemos peleado de igual a igual, hemos ganado cosas con la selección. Por ejemplo, salimos campeones del Sudamericano en el 2017, hemos clasificado a premundiales y nos hemos enfrentado de igual a igual a equipos que siempre han sido potencias. Esa es la mentalidad que nosotros traemos”, explicó.

“Salimos a ganar todos los partidos, eso lo seguimos demostrando y por eso creo que hemos hecho historia con Chile. Esperamos seguir haciéndolo, seguir ganando partidos y dejar al básquet chileno en lo más alto”, complementó.

Por último, Sebastián Carrasco quiso dejar un mensaje al hincha nacional: “Que nos apoyen y que vean nuestros partidos. El Básquet es un deporte muy lindo, que estoy seguro que les va a gustar mucho. Van a poder ver la forma en cómo jugamos y en cómo dejamos todo para poder ganar nuestros partidos, notar la garra y pasión que nos caracteriza”.

“De seguro vamos a obtener buenos resultados, así que los invito a que nos apoyen”, cerró el deportista multicampeón con la UDEC.

La Roja Cestera debutará este viernes 8 de agosto a las 20:00 horas ante Ecuador. Luego, enfrentará a El Salvador el sábado 9 a las 19:00 horas y cerrará el cuadrangular el domingo 10 ante Cuba a las 19:00 horas.