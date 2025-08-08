Un mercado de pases envejecido: la edad promedio de los fichajes en el fútbol chileno ha aumentado más de 2 años desde el 2017

Este jueves 7 de agosto a las 23:59, se cierra el período de traspasos de invierno en el balompié nacional. Hoy la constante, en países como Inglaterra, es que cada vez los fichajes son más jóvenes. Sin embargo, en Chile pasa lo contrario, la edad promedio de los futbolistas que llegan aumenta cada vez más.

Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

El 2010, Universidad Católica fichó a Lucas Pratto con tan solo 22 años, futbolista argentino que después tendría pasos por Europa y también por River Plate, en donde fue campeón de la Copa Libertadores.

Un año después, Colo-Colo contrató a un joven Carlos Muñoz, jugador de 21 años que era la gran revelación del fútbol chileno en ese entonces, luego de ser el goleador de Santiago Wanderers con 17 tantos. Los albos pagaron 1.300.000 dólares por el 50% de su pase.

Universidad de Chile, en el año 2012, aseguraba el fichaje de la nueva joya peruana: Raúl Ruidíaz. Delantero que llegaba con 21 años para disputar la Copa Libertadores, con un equipo azul que venía de ser campeón en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, la realidad en este último tiempo es totalmente distinta. Después de la obtención de la Copa América Centenario, los fichajes cada vez fueron envejeciendo. Por ejemplo, en la temporada 17/18, se ficharon 5 jugadores de 35 años o más. En la 21/22, 4 años después, fueron 11. En la anterior campaña, la 24/25, fueron 20. El mercado de pases chileno es cada vez más viejo y así lo demuestran los números.

La edad promedio de los fichajes en Chile aumenta

DLT Sports recopiló datos de las últimas 9 temporadas gracias a Transfermarkt y estableció que la edad promedio de los fichajes de primera división del fútbol chileno ha ido en aumento. Desde la 17/18, que considera los mercados de invierno y verano de cada año, respectivamente, hasta el presente mercado, esta cifra ha aumentado en 2 años y medio, lo que da cuenta de cómo se ha modificado la forma de comprar que tienen los clubes en nuestro país.

Esta situación contrasta con lo que ocurre en ligas de primer nivel, como la Premier League, donde la situación es totalmente inversa; la tendencia es que la edad promedio de los fichajes se reduce, pasando de una media de 25 en la 92/93 a 22,9 en la 25/26.

Gráfico elaborado por el medio estadounidense The Athletic.

Esta temporada, el promedio de edad de los 16 equipos de la competición es de 27,2 años, siendo la plantilla más envejecida la de Deportes Iquique, con una media de 30 años, mientras que la más joven es la de Unión Española, con un promedio de 25,1 años por jugador. Desde el 2017, ningún equipo había promediado 30 años, de hecho, la plantilla más vieja había sido la de Deportes Copiapó en 2023, con una media de 26,7.

Estos datos reflejan que la liga chilena cada vez prioriza menos a los futbolistas jóvenes y busca mayor experiencia en los jugadores que llegan a la competencia nacional, como es la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano con 35 años. El Mundial sub 20 parece ser la solución más próxima para que los futbolistas chilenos se muestren y puedan tener una oportunidad en sus respectivos clubes.