Newsletter Poder: Al rescate de Matthei

¡Buen fin de semana! Y prepárense para revisar una movida semana marcada por el fatal accidente de los mineros en El Teniente y el salvataje de la campaña presidencial de la candidata de Chile Vamos.

Al rescate de Matthei. La llegada del empresario Juan Sutil y el senador Juan Antonio Coloma al comando de la presidenciable de Chile Vamos calmó los ánimos del sector. Los “Juanes” lograron terminar con los rumores de que Matthei bajaba su candidatura.

El trágico fin de semana pasado dejó malherido a Codelco. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, anunció auditoría internacional para indagar posibles responsables del fatal derrumbe en El Teniente. El acuerdo Codelco-SQM avanza lentamente.

Contraloría solo ha recibido cuatro sumarios finalizados en la investigación de funcionarios públicos que viajaron al exterior con licencias médicas. La próxima semana presentarán einforme de avance de las investigaciones. Preocupa lentitud del trámite en los tres poderes del Estado.

Todos los ojos puestos en la salida del presidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Comando de Jeannette Jara molesto con permanentes consultas respecto al equipo económico de la abanderada. Quinta candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami podría facilitar debates presidenciales a la candidata oficialista.

En momentos de desinformación, fake news y bots, recomendamos el podcast del periodista Daniel Matamala con tres entrevistas a especialistas conocedores del caso chileno.

