¿Es obligatorio contratar un seguro de viajes en Europa?

Planear un viaje a Europa siempre despierta entusiasmo, pero también implica ciertas responsabilidades. Una de las dudas más comunes es si es obligatorio contar con un seguro de viaje y en qué países se exige. Esta guía explica los requisitos actuales en Europa, las coberturas mínimas necesarias y cómo cumplir con ellas, para evitar enfrentar problemas al llegar al destino.

¿Por qué algunos países europeos exigen seguro de viaje?

Europa posee una regulación migratoria diversa, donde algunos países exigen la contratación de un seguro de viaje como requisito de ingreso.

Esta medida busca garantizar que los visitantes dispongan de respaldo financiero ante imprevistos médicos o accidentes.

Para entender mejor estas reglas, es necesario conocer el alcance del Acuerdo Schengen y las exigencias particulares de algunos países.

El Acuerdo Schengen y sus requisitos mínimos de cobertura

El Espacio Schengen incluye 29 países europeos donde no hay fronteras internas, lo que facilita viajar entre ellos. Aun así, quienes necesitan visa Schengen deben contratar un seguro de viaje. Incluso los turistas que no requieren visa pueden ser solicitados por los oficiales de migración para mostrar la póliza. La cobertura mínima es de 30.000 euros y debe cubrir emergencias médicas, hospitalización y repatriación.

Los países adheridos al Acuerdo Schengen son: Alemania, España, Holanda, Austria, Estonia, Hungría, Bélgica, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Francia, Italia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, República Checa, Luxemburgo, Polonia, República Eslovaca, Malta, Portugal, Suecia, Suiza, Chipre, Liechtenstein, Rumania y Bulgaria.

Países europeos fuera de Schengen con exigencias propias

En Turquía, Reino Unido e Irlanda no exigen el seguro como requisito obligatorio para entrar al país, aunque sí lo recomiendan.

Rusia solicita seguro a quienes tramitan visa o visado electrónico, y lo recomienda también a turistas exentos con un monto mínimo que ronda los 30.000 euros.

En Bielorrusia, la póliza debe cubrir un valor mínimo de 10.000 euros, y este seguro puede adquirirse in situ (ej. en el aeropuerto) si no se lleva desde origen.

Ucrania, por su parte, exige un seguro equivalente a 30.000 euros, tanto para visas como para ingresos sin visado.

¿Qué pasa si no llevas un seguro válido al llegar?

Si no presentas un seguro válido, pueden negarte la entrada y no podrás acceder a atención médica gratuita. Algunos países incluso aplican multas o te restringen la entrada en futuras ocasiones.

¿Cómo contratar y llevar tu seguro de viaje antes de despegar?

Lo más recomendable es elegir y contratar tu seguro con tiempo.

Los siguientes consejos te ayudarán a gestionar todo antes de salir.

Comparar opciones y verificar la aseguradora : Antes de contratar, revisa varias alternativas en línea y asegúrate de que la compañía esté certificada y que la póliza cumpla con los requisitos exigidos.



: Antes de contratar, revisa varias alternativas en línea y asegúrate de que la compañía esté certificada y que la póliza cumpla con los requisitos exigidos. Solicitar el certificado en inglés o en varios idiomas : Al contratar el seguro, solicita el certificado en un formato que acepten las autoridades migratorias europeas, preferentemente en inglés o multilingüe.

: Al contratar el seguro, solicita el certificado en un formato que acepten las autoridades migratorias europeas, preferentemente en inglés o multilingüe. Tener a mano copias impresas y virtuales : Guarda copias físicas y digitales del seguro en tu equipaje y en tu celular, para tenerlas siempre a mano en caso de inspección.



: Guarda copias físicas y digitales del seguro en tu equipaje y en tu celular, para tenerlas siempre a mano en caso de inspección. ¿Qué hacer si cambias tu itinerario o amplías la estadía?: Si se requiere extender el viaje o modificar el recorrido, el viajero deberá actualizar la póliza y ampliar su vigencia para mantener la cobertura activa.

Viajar informado evita contratiempos

Tener un seguro de viaje es una obligación legal en muchos países europeos y, además, representa un respaldo fundamental para viajar con seguridad.

Consultar los requisitos de cada destino, contratar la póliza adecuada y portar la documentación correspondiente es esencial para prevenir inconvenientes y disfrutar plenamente la experiencia.