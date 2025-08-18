Carabineros realiza operativo tras sustracción de bebé desde Hospital de Coronel

Según información entregada por Carabineros, la recién nacida fue sacada del Hospital de Coronel por su madre junto a un hombre adulto que se fueron del lugar en un vehículo.

Personal de Carabineros de la región del Biobío inició un operativo tras la sustracción de un bebé de 19 días desde el interior de la Unidad de Neonatología del Hospital de Coronel.

El mayor de Carabineros, Cristián Merino, explicó a Canal 13 que se trata de “una lactante de 19 días. Ingresó a este servicio la madre de la lactante con un hombre adulto, quienes retiran a la bebé del lugar y se van en un vehículo”.

“Personal de la SIP, OS-9 y todos los medios territoriales (están trabajando) en diferentes domicilios que le figuran a la madre de la menor”, añadió el uniformado. Asimismo, recalcó que “estamos desplegados con todos nuestros medios en los tres domicilios que figuran en la comuna de Coronel como en la comuna de San Pedro de la Paz”. Sobre cómo pudo sustraer a la recién nacida, el carabinero detalló que el hombre que acompañaba a la mujer “empujó al matrón y en ese descuido sustraen al lactante. Por lo que dice el matrón encargado, lo habrían empujado y en ese momento retiran a la lactante del lugar. La madre fue la que la sacó“.

“Tenemos desplegados los medios en diferentes puntos y arterias principales. Con las características estamos verificando cámaras, tanto las que mantiene la municipalidad como también las cámaras de los sectores aledaños”, añadió el uniformado.