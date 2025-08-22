Cerveza Chilena craft SOKO’S gana el título de “Mejor cerveza del mundo” en su categoría en los World Beer Awards 2025

Compartir

En un logro sin precedentes para la industria cervecera artesanal de Chile, la cervecería SOKO’S fue escogida como la mejor cerveza del mundo. Así, ganó una medalla de oro y el prestigioso título de “The World’s Best Belgian Dark Strong Ale 2025” en la categoría Dark Beer de los World Beer Awards, celebrados en Londres.

Cosmik Walk de SOKO’S, una Belgian Dark Strong Ale lanzada en 2023, recibió el reconocimiento como la mejor cerveza del mundo. ¿Los argumentos? El jurado internacional la destacó por su excepcional complejidad, equilibrio y carácter. Este triunfo histórico posiciona a SOKO’S y a Chile en el mapa cervecero global, marcando un hito al ser la primera cervecería chilena en obtener este codiciado galardón en una categoría de alta tradición y exigencia.

“Este reconocimiento no solo es un logro para SOKO’S, sino para todo el movimiento cervecero chileno. Nos emociona enormemente llevar el nombre de Chile a lo más alto en una competencia de talla mundial”, señaló Tomás Sokorai, cofundador de la cervecería.

Los World Beer Awards son uno de los concursos más respetados a nivel global. Allí, cientos de cervezas de más de 50 países se evalúan mediante rigurosas catas a ciegas por un panel de jueces internacionales.

Por su parte, Boris Sokorai, maestro cervecero y cofundador, expresó su orgullo: “Competimos contra cervecerías históricas con décadas de trayectoria. Que nuestra Cosmic Walk, la que se lanzó hace apenas dos años, sea elegida como la mejor del mundo es un logro inmenso. Este premio demuestra que desde Chile podemos crear cervezas que compiten al más alto nivel. Le ganamos a los propios belgas haciendo un estilo belga”, bromeó.

Adicionalmente, SOKO’S celebró un segundo reconocimiento: su Hoppy Blonde Ale “Be Hoppy”. Esta última obtuvo la medalla de plata en la categoría Pale Beer – Golden Ale, reafirmando la calidad y el talento de la cervecería en múltiples estilos.

SOKO’S agradece a su dedicado equipo, a sus clientes y a la comunidad cervecera nacional, destacando que estos logros son el resultado de la pasión, la innovación y el compromiso con la excelencia.

Sobre SOKO’S, la cervecería que tuvo la mejor cerveza del mundo

Fundada en 2021 en Requínoa, VI Región, SOKO’S es una cervecería craft chilena que combina tradición, creatividad e ingredientes de alta calidad para elaborar cervezas con carácter. Con un diseño visualmente distintivo y una propuesta innovadora, ha logrado destacarse en el mercado y generar colaboraciones con grandes marcas.

Hoy, SOKO’S y su cervecería, se consolida como una de las mejores cervezas del mundo y más relevantes de Latinoamérica. Con 8 estilos en su portafolio, creciente presencia en eventos, bares y tiendas especializadas… y muchas sorpresas por venir.