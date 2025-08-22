¿Por qué agosto y septiembre son los meses ideales para renovar tu auto?

Compartir

Si estás pensando en renovar el auto, agosto y septiembre son meses estratégicos para dar el paso. Y este año, Bci tiene una oferta que hace que esta decisión sea aún más conveniente: 24 cuotas sin interés para cambiar tu vehículo durante todo agosto y septiembre.

Pero, ¿por qué esta época del año es ideal para hacerlo?

¿Por qué son los meses ideales para renovar el auto?: Liquidación de stock y grandes promociones son las claves

Durante agosto, las concesionarias se preparan para recibir los modelos del próximo año, que generalmente se lanzan en septiembre. Para hacer espacio en sus bodegas, ofrecen atractivos descuentos y promociones especiales en los modelos vigentes. Esto significa:

Precios más bajos: La posibilidad de acceder a un auto nuevo o seminuevo a un valor mucho más conveniente.

La posibilidad de acceder a un auto nuevo o seminuevo a un valor mucho más conveniente. Bonos de financiamiento: Condiciones de pago más flexibles y descuentos adicionales que hacen más fácil la compra.

Condiciones de pago más flexibles y descuentos adicionales que hacen más fácil la compra. Promociones adicionales: Beneficios como seguros gratuitos por un periodo, mantenimiento incluido o accesorios extra sin costo.

Mejor valor de reventa para tu auto actual

Si vas a renovar tu auto usado para comprar uno nuevo, agosto es el momento perfecto. Venderlo antes de septiembre evita que se considere “un año más antiguo” con la llegada de los modelos nuevos, lo que podría reducir su valor en el mercado. De esta forma, puedes obtener un mejor precio y usarlo como parte del pago de tu próxima compra.

Financiación inteligente con Bci

Gracias a la campaña especial de Bci, podrás pagar tu auto en 24 cuotas sin interés, lo que significa que podrás distribuir el gasto de forma cómoda y sin costos adicionales.