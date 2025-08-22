Los silenciosos riesgos cardiovasculares que padecen las mujeres

Compartir

En Chile, las enfermedades cardiovasculares (ECV) provocan el 31% de las muertes en mujeres, superando ampliamente al cáncer y otras patologías. A pesar de esta alarmante realidad, gran parte de la población desconoce la magnitud del problema y subestima los riesgos cardiovasculares en mujeres. El Mes del Corazón se convierte así en una oportunidad clave para visibilizar estas cifras, derribar mitos y promover la prevención.

Diferencias que pueden costar vidas

Especialistas alertan que los síntomas de un infarto en mujeres pueden ser más sutiles y distintos al patrón clásico masculino. Mientras que en hombres suele presentarse dolor torácico intenso, en mujeres es frecuente el malestar digestivo, la falta de aire o dolor en mandíbula, cuello o espalda, sin dolor en el pecho. Estas diferencias retrasan el diagnóstico y la atención oportuna.

“En las mujeres, los infartos muchas veces no siguen el patrón o la sintomatología clásica. Reconocer las señales atípicas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirma Magdalena Farías, directora Médica del Centro Nuclinic.

Enfermedades cardíacas en mujeres: Una tendencia preocupante en edades tempranas

En la última década, los casos de infarto en personas menores de 45 años han crecido entre un 10% y un 13%, con episodios registrados en pacientes de apenas 30 años. El sedentarismo, la obesidad, el estrés y el tabaquismo figuran entre los principales detonantes.

“Si te va a dar algo, que sea algo bueno” es la frase de inicio de una campaña que busca poner atención en el cuidado de la salud cardiovascular en mujeres jóvenes. Si bien las enfermedades cardíacas se asocian a edades más avanzadas, en los últimos años se ha registrado un alza de casos en personas de menor edad.

“Hoy estamos viendo personas jóvenes enfermar del corazón antes de tiempo. La preocupación no es solo un tema para mayores de 50 o 60 como era antes ”advierte la doctora Camila Hernández, diabetóloga y nutrióloga del Hospital de La Florida.

Riesgos cardiovasculares: Factores de riesgo y prevención en mujeres

La menopausia temprana, el síndrome de ovario poliquístico, la preeclampsia, junto con factores de estilo de vida como el tabaquismo y el estrés crónico, elevan los riesgos cardiovasculares en mujeres. Los expertos recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, mantener una dieta rica en frutas, verduras y legumbres, reducir la sal y grasas saturadas, y realizar chequeos médicos constantes.

“Cuidar el corazón empieza por casa. Comer de manera saludable, reducir la sal y evitar ultraprocesados es una inversión directa en salud”, destaca Rodrigo Alonso, Co-Director del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición de Chile.

El Mes del Corazón busca que cada persona comprenda sus riesgos, reconozca los síntomas y actúe rápido ante una sospecha de infarto. La invitación es clara: informarse, adoptar hábitos saludables y acudir por atención oportuna ante cualquier señal.