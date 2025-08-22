Los tips esenciales para que cuides tu pelo en el invierno

Compartir

La llegada de la época invernal afecta a la piel como también el cabello. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar resequedad, quiebre, frizz y pérdida de brillo en la caballera. Por eso, en Casa Jiranek, salón especializado en salud capilar, han puesto el foco en el bienestar del pelo. Esta vez, entregan consejos prácticos y tratamientos profesionales que ayudan a mantener el cabello fuerte y radiante durante toda la temporada.

Entre las recomendaciones más importantes destacan:

Usar protección térmica antes de aplicar calor con secador o plancha.



antes de aplicar calor con secador o plancha. Evitar el agua excesivamente caliente , ya que debilita la cutícula capilar y reseca el cuero cabelludo.



, ya que debilita la cutícula capilar y reseca el cuero cabelludo. Secar siempre el cabello antes de salir para evitar daños por humedad.

“El frío hace que el cabello se quiebre y se florezcan las puntas mucho más rápido. Así que si están pensando que el verano era peligroso para el pelo, el invierno puede serlo mucho más para nuestro cabello”, explica Sofía Ramírez, partner y colorista de Casa Jiranek.

Asimismo, en Casa Jiranek sugieren complementar la rutina en casa con tratamientos profesionales, como sesiones de hidratación profunda, botox capilar o masajes nutritivos. Estos están especialmente diseñados para combatir los efectos del invierno sobre la fibra capilar. Estos servicios no solo aportan brillo y suavidad, sino que además es uno de los consejos que buscan fortalecer y mantener la estructura del cabello fuerte, previniendo daños futuros.

Otro factor clave para el cuidado capilar es la alimentación. Una dieta rica en proteínas, vitaminas, minerales y zinc favorece tanto la salud del cabello como la de la piel, potenciando resultados más duraderos.

Con un enfoque que une la estética con el bienestar, Casa Jiranek invita a todas las personas a visitar su salón en Av. Santa María 7160, Vitacura, donde recibirán una asesoría personalizada según su tipo de cabello. Las reservas se pueden realizar a través del WhatsApp +56 9 3380 7229.