ASEVA presenta propuesta con cinco medidas urgentes para fortalecer la seguridad privada en Chile

Compartir

En medio del creciente debate público por la seguridad, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA), que representa a más de 40.000 trabajadores del sector, presentó una propuesta con cinco medidas estructurales para fortalecer el rol de la seguridad privada en Chile.

El documento, elaborado por un equipo técnico con experiencia en seguridad pública y privada, se enmarca en la entrada en vigencia de la Ley N° 21.659 y busca consolidar un ecosistema más moderno, profesional y colaborativo entre el mundo público y privado.

Las cinco medidas propuestas son:

Acreditación para egresados del Servicio Militar Obligatorio (SMO): Se propone que los jóvenes egresen con una certificación oficial como guardias de seguridad, mediante un plan formativo complementario durante el servicio militar. Esto permitiría incorporar anualmente a más de 4.000 jóvenes a un mercado formal con alta demanda.

Régimen laboral especial: Se plantea la creación de un régimen legal específico para el rubro, que contemple la realidad operativa del sector, incluyendo turnos nocturnos, jornadas extensas y polifuncionalidad, tal como ocurre en salud o transporte.

Creación de una Superintendencia de Seguridad Privada: Se propone una entidad autónoma con atribuciones técnicas, capacidad de fiscalización con enfoque de riesgo, y visión de desarrollo sectorial, que sustituya la actual dependencia exclusiva de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Desburocratización de trámites y autorizaciones: La propuesta busca digitalizar y simplificar procesos como la inscripción de cursos y autorizaciones operativas, para mejorar la capacidad de respuesta del sector ante la creciente demanda por seguridad.

Mejor evaluación de la idoneidad del personal: Se propone permitir el acceso legal, bajo resguardo, a antecedentes judiciales relevantes como salidas alternativa o causas archivadas, además de autorizar la aplicación de test de droga vinculantes.

“Hoy la seguridad privada es un actor clave para la protección de personas, bienes e infraestructura crítica. Estas medidas apuntan a modernizar el sector, mejorar sus estándares y aportar de forma decidida a la seguridad del país. Queremos una industria más profesional, más confiable y mejor integrada a la estrategia nacional de prevención del delito”, señaló Rodrigo Badilla, presidente de ASEVA.

ASEVA reitera su compromiso con la construcción de un Chile más seguro y reafirma su disposición a colaborar activamente con las autoridades, el Congreso y los distintos actores públicos y privados en este desafío.

Sobre ASEVA

La Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA) reúne a las principales compañías del sector en Chile. Su misión es profesionalizar la industria, modernizar el marco regulatorio, elevar los estándares de calidad y contribuir a una seguridad más efectiva, ética y colaborativa en todo el país. Sus asociados tienen cobertura en 15 regiones y más de 16.000 locaciones. Además, una fuerza de trabajo que supera los 35.000 trabajadores en el ámbito de la seguridad.