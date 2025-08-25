Starken es reconocido por AliExpress como Best Quality Partner 2025

Compartir

En un mundo donde el comercio electrónico no espera, el valor real está en quienes lo hacen posible. AliExpress, plataforma líder del e-commerce internacional, distingue cada año a sus aliados logísticos que han demostrado un desempeño superior en calidad, compromiso y eficiencia. Ser nombrado Best Quality Partner 2025 no es un título menor: este reconocimiento subraya que Starken no solo cumple, sino que excede los estándares globales esperados de un socio estratégico en Chile.

Este galardón refleja una rigurosa evaluación basada en indicadores clave, similares a los considerados por AliExpress para premiar a sus operadores más destacados en otros mercados.

Best Quality Partner 2025: El valor de un reconocimiento global

Este título no es un premio corporativo rutinario; es un distintivo internacional que posiciona a Starken como un operador logístico de clase mundial. En la misma línea, AliExpress ha reconocido en el pasado a grandes actores internacionales, como Correos en España, por su fortaleza en la entrega eficiente.

El gigante chino sigue además elevando sus estándares logísticos. Su programa “5-Day Global Delivery” busca consolidar envíos transfronterizos en solo cinco días hábiles, apoyado en una red de centros de distribución estratégicos que optimizan tiempos y calidad del servicio. En este contexto, haber alcanzado el galardón Best Quality Partner 2025 refuerza la relevancia de Starken en la escena logística internacional.

Starken: confianza, innovación y servicio