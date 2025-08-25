Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Impactante registro de helicóptero de bombero perdiendo el control mientras sacaba agua de un lago en Francia

    25 de Agosto de 2025 Por

    Un registro desde Francia muestra el momento en que un helicóptero de bomberos perdió el control y se estrelló contra un estanque en Rosporden. Las autoridades locales confirmaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no hubo heridos. Los dos tripulantes fueron atendidos en un hospital y ya recibieron el alta. El hecho ocurrió este domingo y quedó grabado por un testigo.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #accidente aéreo#Francia#helicoptero#Viral

    Comentarios

    Más videos