Videos
VIDEO | Impactante registro de helicóptero de bombero perdiendo el control mientras sacaba agua de un lago en Francia
Un registro desde Francia muestra el momento en que un helicóptero de bomberos perdió el control y se estrelló contra un estanque en Rosporden. Las autoridades locales confirmaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no hubo heridos. Los dos tripulantes fueron atendidos en un hospital y ya recibieron el alta. El hecho ocurrió este domingo y quedó grabado por un testigo.
Comentarios