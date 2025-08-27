“Las Javis”: La apuesta de comedia que reúne a Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés en un programa dirigido por Héctor Morales

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés debutan con “El Show de las Javis”, un espacio de comedia dirigido por Héctor Morales que explora la amistad, la memoria y el humor desde la ficción.

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés están a días de lanzar su primer proyecto juntas: “El Show de las Javis”, un programa de comedia donde interpretan versiones ficcionadas de sí mismas.

Amigas “de toda la vida”, como dice la sinopsis del programa, en este espacio se ríen de todo —empezando por ellas mismas—. El formato fue creado por Mirai Media junto a Acevedo, Díaz de Valdés y Héctor Morales, quien además dirige y escribe todos los episodios.

En cada capítulo, las Javis repasan sus vidas a través de actividades tan absurdas como recortar viejas portadas de revistas para hacer collages, moldear figuras de greda inspiradas en sus propios cuerpos o perder la dignidad jugando jenga, entre otras. El programa se presenta como una obra de ficción basada en hechos reales.

La producción se grabó en los recién inaugurados estudios de Mirai Media (Zoco, La Dehesa), con tecnología de última generación que da vida a un set virtual: un excéntrico jardín de invierno donde las Javis se juntan a desvariar.

Una amistad llevada a la pantalla

Para Javiera Díaz de Valdés, el espacio es un juego con “el prejuicio hacia nosotras, llevándolo al extremo, a la caricatura, pero siempre con humor. Con la Javi nos une una amistad de muchos años y un baúl lleno de recuerdos delirantes, así que siempre quise hacer algo con eso. Existe este arquetipo de las dos amigas que conversan sin filtro, que se ríen de sí mismas y del mundo, y quisimos llevarlo a pantalla”.

La actriz adelanta que “además, el hecho de que siempre estemos en una ‘actividad’ o misión manual nos evita tensar la conversación: no pensamos tanto, y así aparece el inconsciente más fresco, más verdadero. También hay un deseo de libertad, de humor y de juego en tiempos oscuros, de permitirnos esa frivolidad que siempre ha estado presente, pero que la sociedad muchas veces esconde o castiga. Y, por supuesto, está muy presente la feminidad, con todas sus luces, contradicciones y exageraciones”.

Por su parte, Javiera Acevedo dice que hasta ahora “no hay caricaturas en mi caso. Hasta ahora, solo realidad”.

El rol de Héctor Morales

En tanto, Héctor Morales es el guionista y director, pero asegura que más que un rol de control, cumple uno de acompañante. “Yo propongo un marco narrativo, un lugar específico, dinámicas, temas, lugares por los que transitar y un cierto orden secreto que organiza la experiencia, pero lo que realmente sucede se construye en la interacción libre de las Javis”, explica el director.

Así como Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo se conocen hace años, Morales también mantiene una relación de larga data con ambas. “A Javiera Díaz de Valdés la acabo de dirigir en la obra Mentira, y ahí encontré en ella un territorio actoral muy permeable, capaz de habitar la vulnerabilidad con profundidad. Con Javiera Acevedo compartimos set en un programa de cocina, y fue en ese espacio donde descubrí sus lugares más lúdicos y creativos, esa energía espontánea que ahora es vital para el programa. Esa confianza previa me permitió dirigirlas hacia un terreno muy particular: jugar con el humor delirante y la ironía, pero desde un lugar consciente de sí mismas”.

Entre la comedia y la memoria

Sobre el programa, Morales señala: “Me interesa mucho cómo las Javis se atreven a sumergirse en una aparente superficialidad que, en realidad, está gobernada por lo íntimo. En un momento donde el ojo social está tan puesto en el otro, aquí nos reímos de nosotras y nosotros mismos, y en ese gesto se abre un espacio de memoria. Porque hablar de una anécdota trivial, revisitar una experiencia del pasado o contarse algo que parecía menor, se convierte en un ejercicio de hacer memoria de la propia vida. Y la memoria, cuando se mira con la distancia y la experiencia, deja ver lo que realmente somos”.