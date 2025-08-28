“La Cava Jumbo”: el nuevo y sorprendente espacio para los amantes del vino, licores y sabores que debuta en Chile

Compartir

Jumbo, parte del grupo Cencosud, se prepara para dar un paso histórico en Chile, en su relación con los consumidores más exigentes: el lanzamiento de su primera feria experiencial “La Cava Jumbo”. Esta será una cita imperdible para los amantes del vino, licores y sabores. Además, tendrá lugar este 5 y 6 de septiembre en el exclusivo entorno del Club Ecuestre del Club Deportivo UC, en Carlos de Apoquindo.

Pensada como una experiencia de alto estándar, e inspirada en tendencias internacionales, “La Cava Jumbo” reunirá a más de 40 marcas nacionales e internacionales de vinos, cervezas y destilados premium. La instancia tendrá degustaciones, catas guiadas, lanzamientos especiales y propuestas gastronómicas de primer nivel. Además, habrá música en vivo, entretenidas actividades realizadas por las marcas y zonas de descanso que transformarán la expo en un recorrido excepcional.

El desarrollo de esta feria de nivel internacional no es casual. La sección de vinos, licores y cervezas, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Especialmente, con productos de alta calidad, propuestas de autor y etiquetas nacionales con identidad.

“En Jumbo buscamos servir de forma extraordinaria en cada momento y sorprender con la generación de experiencias diferenciadoras y únicas como la ‘expo Cava Jumbo’, que va más allá de nuestras salas de venta, donde ponemos a disposición cientos de marcas junto a los tesoros de Jumbo, y una puesta en escena excepcional para nuestros clientes e invitados”, comenta Rodrigo Feller, Gerente de Marketing de Jumbo.

La realización de este evento es la misma semana de una fecha clave para la industria vitivinícola: la celebración del Día Nacional del Vino (4 de septiembre). Esta instancia, desde 2015, busca reconocer el aporte cultural, patrimonial y económico del vino chileno. Así, La Expo Cava Jumbo se levanta como una propuesta de alto valor para poner en vitrina a productores nacionales, fomentar el consumo responsable y fortalecer el vínculo entre consumidores y marcas.

Según datos de Aprocor, en 2024 el consumo de bebidas alcohólicas en Chile se distribuyó de la siguiente forma: cerveza (48,9 %), vino (25,8 %) y destilados o espirituosos (25,3 %). Esto demuestra una creciente diversidad de preferencias entre los consumidores. La Expo Cava Jumbo nace precisamente para responder a esta variedad, integrando en un solo evento lo mejor de estos tres mundos, con una propuesta transversal y profundamente experiencial.

“Sabemos que hoy nuestros clientes buscan mucho más que productos: buscan experiencias. Por eso desarrollamos La Cava Jumbo, una expo con la misma rigurosidad con la que construimos día a día nuestra propuesta de valor como marca. Queremos que cada asistente viva la experiencia Jumbo y Cencosud en todo momento”, agrega Rodrigo Feller.

Entre las marcas que estarán presentes se encuentran las viñas Concha y Toro, Tarapacá, San Pedro, Viñamar y Casa Silva; cervezas Stella Artois, Austral, Tamango, Corona y Loa; y marcas de destilados premium como Jack Daniels, Johnnie Walker, Chivas, Aperol, La Pizka, entre muchas otras.

Los tesoros de Jumbo: más que vinos

Junto con la destacada selección de vinos naturales, orgánicos y biodinámicos, La Cava Jumbo presentará lo mejor de vinos, cervezas y licores bajo el concepto de “Los Tesoros de Jumbo”. Esta propuesta integrará:

Zonas gastronómicas diseñadas para maridar y complementar la experiencia.

Beneficios exclusivos para clientes Prime, quienes podrán acceder a promociones y condiciones preferenciales durante la feria.

Un stand principal de Farmers, la marca propia de carnes americanas premium de Jumbo, con una propuesta única para los asistentes.

Selección de quesos del mundo importados por Cencosud —provenientes de Holanda, Italia, Francia y otros países— que tendrán un espacio destacado en la feria.

Curaduría de productos internacionales disponibles en Jumbo, provenientes de Alemania, Francia, Estados Unidos y otras regiones, que consolidan la experiencia global que caracteriza a la marca.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket https://www.puntoticket.com/la-cava-jumbo

Acerca de Cencosud

Jumbo forma parte del grupo Cencosud, uno de los retailers más grandes y prestigiosos de América, y cuyo propósito es “servir de forma extraordinaria en cada momento”. Opera en seis países, con más de 120 mil colaboradores, 1.510 tiendas y más de 3,6 millones de m² de superficie de ventas. Su estrategia multiformato abarca Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y marcas propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente.