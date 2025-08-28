Expo Inclusión lanza su octava edición con la firma de la Declaración de las Empresas que Incluyen

Compartir

Este jueves se realizó el lanzamiento oficial de Expo Inclusión 2025, el mayor encuentro de inclusión sociolaboral de Chile. Se llevará a cabo entre el 6 y 10 de octubre en formato online, y los días 8 y 9 de octubre en Estación Mapocho de manera presencial.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo; el Vicepresidente de Servicios Corporativos y Sostenibilidad de SQM Litio; José MIguel Berguño y Bárbara Blümel, subgerente de Atracción de Talento y Diversidad; junto a la Directora de Expo Inclusión, Paola Ortega; y otras personalidades destacadas del ámbito público y privado.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, dijo: “El 24% de las empresas del sector privado ya contrataron efectivamente a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Además, estamos tramitando un proyecto de ley que contempla subsidios de aproximadamente 190 mil pesos por contrato para empresas de menor tamaño, con el objetivo de acelerar la reinserción laboral y hacer realidad nuestro compromiso con la inclusión. Juntos, construimos un país más justo y equitativo para todos”.

La firma que marcó el lanzamiento de Expo Inclusión

En la ceremonia se firmó la Declaración de las Empresas que Incluyen. Este es un hito comunicacional inspirador que reúne a más de 80 compañías que expresan públicamente su apoyo a la inclusión de personas con discapacidad.

Entre las empresas que adhirieron destacan SQM Litio, Metro de Santiago, Banco BCI, Entel, Falabella, CCU, LATAM, Agrosuper, Adidas y Walmart. Además, se unieron múltiples organizaciones públicas y privadas que este año se suman a visibilizar la inclusión como un valor esencial para la innovación, el crecimiento y la equidad.

“Este octavo año marca un punto de inflexión en Expo Inclusión, porque integramos la Inteligencia Artificial para potenciar el encuentro entre talentos diversos y las empresas, personalizar la experiencia de los participantes y entregar métricas de impacto más precisas a nuestros socios”, dijo Paola Ortega, directora de Expo Inclusión.

La firma de la declaración simboliza el espíritu inclusivo de las organizaciones participantes y su voluntad de avanzar hacia un Chile más equitativo.

“El desempleo en Chile bordea el 8,9 %, y en el caso de profesionales con discapacidad la desocupación sobrepasa el 90%. Estos números reflejan un talento invisibilizado que como sociedad no podemos seguir perdiendo. La inclusión es clave para construir un futuro sostenible y por eso, en Expo Inclusión 2025 reafirmamos nuestro compromiso con generar empleos reales, dignos y accesibles para todos”, explicó Bárbara Blümel, subgerenta de Atracción de Talento y Diversidad de SQM Litio.

Expo Inclusión 2025 convocará nuevamente a miles de personas y empresas para compartir oportunidades laborales, experiencias innovadoras y buenas prácticas de diversidad e inclusión.