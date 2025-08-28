La historia del vertiginoso ascenso de Chappell Roan, la nueva estrella del pop que se presentará en Lollapalooza 2026

La cantante estadounidense Chappell Roan, considerada la nueva ícono del pop mundial, pasó en un año de presentarse en pequeños escenarios a encabezar festivales masivos. Con un solo disco publicado, una estética teatral única y un show aclamado por la crítica, debutará en Chile en Lollapalooza 2026.

Hace tan solo un año, Chappell Roan realizó una gira por el Reino Unido presentándose en pequeños escenarios. Hace dos semanas fue la headliner del Reading Festival, uno de los encuentros musicales más prestigiosos de esa parte del mundo. Ahora llega a Lollapalooza 2026, donde también se presentarán Sabrina Carpenter, Deftones, Lorde, entre otros.

En apenas 18 meses, la nueva ícono del pop mundial ha experimentado un aumento de popularidad vertiginoso. Hoy, su propuesta sobre el escenario es de primer nivel: un castillo de hadas con toques góticos, acompañada por una banda compuesta únicamente por mujeres.

Chappell Roan tiene 27 años. Su verdadero nombre es Kayleigh Rose Amstutz y nació en Willard, Misuri, Estados Unidos. Hasta la fecha cuenta con un solo álbum publicado: “The Rise and Fall of a Midwest Princess” (2023), que reúne los éxitos que hoy interpreta frente a miles de personas, como “Pink Pony Club”, “Hot to Go” o “Casual”.

Su primer disco narra la búsqueda de identidad de la cantante: dejar su pequeño pueblo de Misuri para mudarse a California, alejándose de los “chicos hipermegadeprimidos” con los que había salido en su adolescencia y abrazando el amor queer.

Las canciones abarcan desde el country hasta el pop ochentero. Según reportes de su última presentación en Leeds, los fans gritaban tan fuerte que amenazaban con “ahogar” la voz de la cantante. El elemento distintivo de sus seguidores: el sombrero de cowboy rosado.

En febrero de este año, la artista ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los Grammy. Tras aceptar el trofeo, leyó una extensa crítica sobre cómo la industria musical la había tratado como joven intérprete:

«Las discográficas deben tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro médico y protección», afirmó. «Discográficas, nosotros os tenemos, pero ¿vosotros nos tenéis a nosotros?».

En esa edición superó a otra artista confirmada para Lollapalooza 2026, Sabrina Carpenter. A pesar del nombre del galardón, Chappell Roan está activa desde 2014. Su primer EP fue lanzado en 2017, pero tres años después fue descartada por su sello discográfico, antes de que sus baladas románticas comenzaran a llegar a miles de fanáticos en todo el mundo.

Este año sumó nuevas canciones a su acotado catálogo: “The Subway” y “The Giver”.A pesar de los lanzamientos, en una entrevista la artista señaló que aún no está lista para escribir nueva música.

«No me he sentido estable. Ha sido un año y medio muy inquietante, y creo que una vez que me sienta realmente tranquila en una nueva casa y tenga una rutina, podré pensar en escribir una canción», dijo en conversación con Apple Music.

Sobre un segundo álbum declaró a Vogue: «No hay ningún álbum. No hay ninguna colección de canciones… Me llevó cinco años escribir el primero, y probablemente me llevará al menos otros cinco escribir el siguiente».

Sin embargo, pareciera que a su álbum de 2023 aún le queda espacio para seguir presentándose. En primer lugar, porque los fanáticos de Chile y Argentina aún no han podido presenciar el espectáculo que Rolling Stone ha catalogado con cinco estrellas.

A la nueva estrella del pop le basta con un show de 90 minutos, donde interpreta casi la totalidad de su catálogo, una presentación que podrá verse en Lollapalooza 2026